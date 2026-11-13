Kuba rüstet sich gegen drohende US-Militäraktion nach Trump-Aussagen

Präsident Miguel Díaz-Canel erklärt Kubas Verteidigungsbereitschaft. Die Ankündigung von Donald Trump über einen möglichen Einsatz löst bei Havanna Alarm aus.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat die militärische Hochalarmstufe für das Land verhängt. Er warnt vor einem möglichen Angriff durch die Vereinigten Staaten und erklärt, dass Kuba jeden Versuch einer ausländischen Militäraggression entschlossen abwehren werde. Diese ernste Warnung fiel nach jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die von Beobachtern weithin als direkte Drohung interpretiert wurden. Trotz dieser Spannungen betonte Díaz-Canel, dass Kuba ein friedliches Land sei und keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstelle.

Díaz-Canel warnt vor US-Militärangriff

Die Situation eskalierte, nachdem Donald Trump in einem Radiointerview klarstellte, dass er einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen wolle. Er signalisierte, dass er für diesen Zweck sogar einen Militäreinsatz nicht ausschließe. Trump äußerte die klare Absicht, sich der Angelegenheit zu erledigen, bevor seine Amtszeit zu Ende geht. Er gab zu, dass er eine Militäraktion nach eigenen Angaben durchaus in Erwägung ziehen würde. Dies stellt eine der direktesten Androhungen eines bewaffneten Eingreifens durch die USA gegen die karibische Insel in jüngster Zeit dar.

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Kritik an US-Politikern ohne Nennung Trumps

Miguel Díaz-Canel reagierte auf diese wiederholten Äußerungen von Politikern aus den Vereinigten Staaten. Er kritisierte die Androhung einer Militäraggression gegen Kuba, ohne dabei Donald Trump im direkten Gespräch zu erwähnen. Der kubanische Staatschef trat am Nationalen Verteidigungstag vor hochrangigen Militärchefs auf. Die Veranstaltung fand in der Gemeinde Boyeros südlich der Hauptstadt Havanna statt. Dort redete er vor Vertretern der Kommunistischen Partei und örtlicher Behörden über die Lage.

Militärübungen und Volkswirtschaftsstrategie

Insgesamt finden in ganz Kuba regelmäßig Militärübungen statt. Diese Übungen dienen der Koordination von Verteidigungsmaßnahmen gegen mögliche invasive Kräfte. Soldaten geben zudem der Zivilbevölkerung eine militärische Grundausbildung. Dies ist ein fester Bestandteil der Strategie des sogenannten Kriegs des ganzen Volkes. Diese Vorbereitung hat bereits begonnen, nachdem einzelne Personen gefangen genommen und in die USA überstellt wurden. Die gesamte Gesellschaft soll auf einen möglichen Konflikt vorbereitet sein.

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Historischer Kontext US-Interventionspläne

Donald Trump hat sich bereits mehrfach zu einer möglichen US-Militärintervention auf Kuba geäußert. Diese Rhetorik ist Teil eines längeren politischen Diskurses. So sagte er im Oktober bei einem Auftritt vor der damals noch bevorstehenden US-Parlamentswahl weitere Details. Er behauptete, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran die Karibikinsel ansteuern. Diese Schiffe sollten vor der Küste Station machen, um Druck aufzubauen.

Auswirkungen auf die karibische Sicherheit

Die aktuellen Spannungen werfen ernste Fragen zur regionalen Stabilität auf. Die Androhung der Stationierung von Kriegsschiffen vor Kuba sollte laut Trump dazu führen, dass sich die Machthaber auf der Insel ergeben. Diese Strategie zielt darauf ab, einen Machtwechsel durch militärische Einschüchterung herbeizuführen. Die kubanische Führung reagiert mit erhöhter Wachsamkeit und der Mobilisierung ihrer Verteidigungsstrukturen. Die Weltgemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge, da ein militärisches Eingreifen katastrophale Folgen haben könnte.