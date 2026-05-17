Die kubanische Regierung hat nach dem Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über angeblich vorbereitete Drohnenangriffe durch Kuba auf US-Ziele bekräftigt, dass die USA als Angreifer und Kuba als angegriffenes Land ihr legitimes Recht auf Selbstverteidigung ausüben. Cuba hat mehrere hundert Militärdrohnen erworben, um Pläne für Angriffe auf den US-Stützpunkt Guantánamo Bay, US-Militärschiffe und möglicherweise Key West im US-Bundesstaat Florida zu erörtern.

Die kubanische Regierung, die die USA als den Angreifer ansieht und Kuba als das angegriffene Land, bekräftigt sein "legitimes Recht auf Selbstverteidigung ". Nach einem Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über angeblich preparierte Drohnen angriffe durch Kuba auf US-Ziele, sagte Vizeaussenminister Carlos Fernández de Cossio auf der Plattform X. ARCHIV, dass die USA niemals vertrauenswürdig wäre, wenn sie "immer unglaubwürdige Anschuldigungen" machen würden, um einen Angriff auf Kuba zu rechtfertigen.

Die kubanische Botschaft in Washington sowie das Aussenministerium in Havanna betonten dies ebenfalls auf X. Cuba habe mehrere hundert Militärdrohnen erworben, um Pläne für Angriffe auf den US-Stützpunkt Guantánamo Bay, US-Militärschiffe und möglicherweise Key West im US-Bundesstaat Florida zu erörtern.

"Axios", das sich auf Geheimdienstinformationen stützt, sieht Cuba als Bedrohung, ein hoherrangiger US-Beamter zitiert dieses Nachrichteportal. Obwohl US-Geheimdienstinformationen darauf hinweisen, dass kubanische Militärvertreter Pläne für Drohnen, die in einem möglichen Konflikt eingesetzt werden könnten, erörterten, dúvidas die Annahme, dass Kuba plan, US-Interessen anzugreifen





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