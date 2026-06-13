Kronprinzessin‑Sohn Marius Borg Høiby bekommt Urteil per Video aus der Haft, 40 Anklagepunkte inklusive Vergewaltigung

Der 29‑jährige Sohn der norwegischen Kronprinzessin steht vor einem Urteil über 40 Anklagepunkte, darunter vier Vergewaltigungen. Das Urteil wird per Videoübertragung aus dem Gefängnis verkündet, nachdem ein Antrag auf Haftentlassung wegen der schweren Krankheit der Mutter abgelehnt wurde.

Marius Borg Høiby, der 29‑jährige Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette‑Marit, wird am kommenden Montag nicht im Gerichtssaal, sondern per Videoverbindung aus seiner Zelle heraus über das Urteil informiert.

Die Verhandlung ist Teil eines aufsehenerregenden Prozesses, in dem dem jungen Mann insgesamt vierzig Anklagepunkte zur Last gelegt werden. Unter den Vorwürfen befinden sich mehrere schwere Sexualdelikte, darunter die Vergewaltigung von vier Frauen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft im schlafenden Zustand der Opfer stattfanden. Die Anklage erstreckt sich zudem auf weitere Delikte, die im Rahmen der Ermittlungen gesammelt wurden, doch die sexualisierten Vergehen stehen im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafmaß von sieben Jahren und sieben Monaten Haft gefordert, ein deutliches Signal für die Schwere der Tatvorwürfe. Die Verteidigung, vertreten durch die Anwältin Ellen Holager Andenæs, bestätigte, dass Høiby aus dokumentierten gesundheitlichen Gründen nicht persönlich im Gericht erscheinen wird, ließ jedoch Details zum Gesundheitszustand ihres Mandanten außen vor. Ein zuvor gestellter Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Untersuchungshaft, der mit dem Ziel begründet wurde, der schwer erkrankten Mutter beizustehen, wurde vom Berufungsgericht zurückgewiesen.

Das Gericht betonte dabei, dass das Risiko einer erneuten Straftat, insbesondere in Bezug auf eine frühere Freundin, die unter einer gerichtlichen Kontaktsperre stand, als hoch eingeschätzt wird. Diese Entscheidung wirkt in der Öffentlichkeit besonders belastend, da die Kronprinzessin Mette‑Marit seit Monaten an einer unheilbaren Lungenfibrose leidet, deren Zustand sich in den letzten Wochen dramatisch verschlechtert hat.

Die royale Familie steht vor der Herausforderung, gleichzeitig den juristischen Prozess ihres Sohnes zu bewältigen und gleichzeitig um die Gesundheit der Kronprinzessin zu bangen, die kürzlich auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. In öffentlichen Äußerungen zeigte sich die königliche Familie dankbar für die Unterstützung und betonte die Notwendigkeit von organerhaltenden Maßnahmen, wobei die Diskussion um Organspenden in Norwegen erneut an Sichtbarkeit gewonnen hat.

Während das Verfahren weiterläuft, bleibt die Zukunft des jüngsten Sohnes der Kronprinzessin unsicher, da das Urteil nicht nur über seine persönliche Freiheit entscheidet, sondern auch über das öffentliche Bild einer königlichen Familie, die sich mit schweren rechtlichen und gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sieht. Die norwegischen Medien berichten weitergehend über die Hintergründe des Falls, die bisher wenig bekannte familiäre Dynamiken und die Rolle der Justiz bei der Abwägung zwischen persönlichen Schicksalen und der Wahrung der Rechtsordnung.

Es bleibt abzuwarten, wie das endgültige Urteil ausfallen wird und welche Konsequenzen dies für das Ansehen der königlichen Familie sowie für die Diskussion über Sexualdelikte und Opferschutz in Norwegen haben wird





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