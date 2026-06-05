Kronprinzessin Mette-Marit auf Warteliste für Lungentransplantation

Der norwegische Königshof gab bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit aufgrund ihrer fortgeschrittenen Lungenfibrose auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Ihr Zustand hat sich verschlechtert, und ohne Transplantation beträgt die Lebenserwartung etwa ein Jahr.

Der norwegische Königshof hat bestätigt, dass Kronprinzessin Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Die 52-jährige leidet seit 2018 an einer Lungenfibrose, einer fortschreitenden Erkrankung, bei der das Lungengewebe vernarbt und die Atmung zunehmend erschwert wird.

Ihr Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert, sodass die Ärzte nun eine Transplantation als notwendig erachten. Ohne diesen Eingriff beträgt die Lebenserwartung nach Angaben der Mediziner nur noch etwa ein Jahr. Am Freitagmorgen wurde die Kronprinzessin offiziell auf die nationale Warteliste gesetzt, auf der derzeit acht Personen in Norwegen stehen. Das Königshaus betonte, dass Mette-Marit keine Sonderbehandlung erhält - die Vergabe der Spenderorgane erfolgt nach medizinischen Kriterien wie Blutgruppe, Organgröße, Dringlichkeit und Erfolgsaussicht





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