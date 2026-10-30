Krokus und Gotthard im Fokus bei Beck und Lupi

Dani Beck und Urs Lupi Hofstetter widmen sich in ihrem Podcast den erfolgreichsten Hardrock-Bands der Schweiz: Krokus aus Solothurn und Gotthard aus dem Tessin.

Die beiden Rock-Enthusiasten Dani Beck und Urs Lupi Hofstetter nehmen in ihrem Podcast die beiden erfolgreichsten Hardrock-Bands der Schweiz unter die Lupe: Krokus aus Solothurn und Gotthard aus dem Tessin. Ursprünglich war ein Gesamtüberblick über die Schweizer Hard'n'Heavy-Szene geplant, doch das Gespräch weitete sich im Verlauf zu einem reinen Krokus - und Gotthard -Special aus.

Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Alben und die besten Songs der beiden Formationen. Die Moderatoren schwelgen in Erinnerungen an große Konzerterlebnisse mit ihren Helden und sezieren die prägendsten Momente der Schweizer Rockgeschichte.

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Krokus und Gotthard im Detail

Beck und Lupi analysieren die Diskografie der beiden Bands und diskutieren, welche Werke und Titel aus ihrer Sicht herausragen. Dabei geht es um die Entwicklung der Formationen und die Frage, was ihren Sound über die Jahre geprägt hat.

Ein besonderes Thema ist das Krokus-Konzert, das im SRF-Giftschrank landete. Die Moderatoren gehen der Frage nach, was es mit diesem Auftritt auf sich hat und warum er nicht ausgestrahlt wurde.

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Auch der große Platzregen beim Song Let It Rain wird aufgegriffen. Solche Anekdoten machen deutlich, wie eng die Erinnerungen der beiden Rock-Fans mit den Bands verbunden sind.

Erinnerungen an große Konzerte

Die beiden Enthusiasten graben tief in ihren Erinnerungen an die besten und kuriosesten Konzert-Erlebnisse. Sie sprechen über prägende Plattenkäufe und die großartigsten Gitarrensoli aller Zeiten.

Der Podcast We are Beck'n'Lupi. And we talk Rock'n'Roll! ist neu auch auf Spotify verfügbar. Zudem gibt es einen Rückblick auf das erste Mal der beiden, also auf ihren eigenen Einstieg in die Rockwelt.

Die Folge ordnet die beiden Bands in die Schweizer Musiklandschaft ein und zeigt, warum Krokus und Gotthard bis heute zu den erfolgreichsten Hardrock-Acts des Landes zählen.

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Hintergrund zur Gesprächsreihe

Die Widmerei ist der Ort, an dem Menschen und die großen Fragen des Lebens im Mittelpunkt stehen. Dominik Widmer trifft sich dort wöchentlich mit Persönlichkeiten, Fachleuten sowie verborgenen Heldinnen und Helden des Alltags.

Gemeinsam sprechen sie darüber, was prägt, bewegt und antreibt – persönlich, frisch von der Leber und mit Tiefgang. Denn wenn wir einander zuhören, können wir immer etwas lernen, über andere und über uns selbst.

In dieser Ausgabe steht die Schweizer Hardrock-Szene im Zentrum, vertreten durch Krokus aus Solothurn und Gotthard aus dem Tessin. Die beiden Bands gelten als die erfolgreichsten Vertreter ihres Genres in der Schweiz.