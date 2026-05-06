Kritischer Gesundheitszustand: Internationale Forderungen nach medizinischer Hilfe für Narges Mohammadi

Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich in einer lebensbedrohlichen Situation. Menschenrechtsorganisationen und internationale Medien fordern eine sofortige medizinische Behandlung und humane Haftbedingungen. Der internationale Druck auf die iranischen Behörden wächst.

Die inhaftierte iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich laut ihren Unterstützern in einer kritischen gesundheitlichen Lage. Die Stiftung, die sich für ihre Freilassung einsetzt, warnt vor einer lebensbedrohlichen Situation und fordert eine sofortige medizinische Behandlung außerhalb des Gefängnisses.

Mohammadi leidet unter schweren gesundheitlichen Problemen, die sich aufgrund der anhaltenden Haftbedingungen verschlimmert haben. Menschenrechtsorganisationen und internationale Medien wie die «Zeit» und der «Tagesspiegel» berichten über wachsenden internationalen Druck auf die iranischen Behörden. Die Forderungen nach Zugang zu medizinischer Versorgung und humane Haftbedingungen für die Nobelpreisträgerin werden immer lauter. Laut dem «Handelsblatt» unterstützen internationale Organisationen die Appelle nach medizinischer Hilfe für Mohammadi und warnen vor einer weiteren Verschlechterung ihres Gesundheitszustands.

Die Stiftung betont die Dringlichkeit einer unabhängigen medizinischen Überprüfung und einer schnellen Lösung des Falls. Diplomatische Kreise erhöhen den politischen Druck auf die iranische Führung, um eine Freilassung oder zumindest eine angemessene medizinische Betreuung zu erreichen. Der «Tagesspiegel» beschreibt zudem die generell eingeschränkte medizinische Versorgung in iranischen Haftanstalten, was für schwer erkrankte Inhaftierte eine zusätzliche Belastung darstellt. Mohammadi steht unter internationaler Beobachtung, da ihre Haftbedingungen und ihr Gesundheitszustand weltweit für Empörung sorgen.

Menschenrechtsgruppen fordern eine transparente Lösung und betonen die Notwendigkeit einer schnellen medizinischen Intervention, um ihr Leben zu retten





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