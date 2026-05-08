Kritische Debatte um Massentourismus: Luzern im Fokus des SRF-Dokumentarfilms

Ein neuer SRF-Dokumentarfilm beleuchtet die Herausforderungen des Massentourismus in Luzern. Kritiker und Verantwortliche diskutieren die Auswirkungen auf die Lebensqualität und die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus. Die Stadt Luzern hat bereits Maßnahmen ergriffen, um den Tourismusdruck zu reduzieren.

In der Schweiz wird die Debatte um den Massentourismus erneut angeheizt. Ein am Donnerstag ausgestrahlter Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens SRF beleuchtet die Herausforderungen des Tourismus in Luzern .

Der Film mit dem Titel «Überrannt – Overtourism in der Schweiz» zeigt kritische Perspektiven und die Sichtweisen von Verantwortlichen. Zu Wort kommen unter anderem der Nationalrat David Roth (SP), der Tourismusdirektor Marcel Perren und die städtische Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (Mitte). Der Film begleitet eine Reisegruppe aus Singapur durch die Luzerner Altstadt und zeigt überfüllte Sehenswürdigkeiten wie den Grendel und die Zentralbahn. Einheimische äußern sich besorgt über die zunehmende Überfrequenzierung und die Ausrichtung der Stadt auf Touristenbedürfnisse.

Nationalrat Roth kritisiert, dass dies die Lebensqualität für Anwohner beeinträchtige. Tourismusdirektor Perren räumt zwar «Dichteeffekte» und «Engpässe» ein, betont aber die Notwendigkeit besserer Lösungen. Die FDP der Stadt Luzern distanziert sich in einer Mitteilung vom Film und bezeichnet die Darstellung als «zu undifferenziert». Sie argumentiert, dass der Begriff «Overtourism» eine Verzerrung der Realität sei und stattdessen Investitionen in die Infrastruktur nötig seien.

Luzern ist mit über der Hälfte aller Logiernächte im Kanton ein zentraler Tourismusstandort. Im vergangenen Jahr wurden 1,5 Millionen Logiernächte verzeichnet. Um den Tourismusdruck zu verringern, wurden in den letzten Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen. So wurde 2025 eine Haltegebühr für Reisecars eingeführt, was die Nutzung des Schwanenplatzes als Parkplatz um zwei Drittel reduzierte.

Seit Anfang 2025 gilt zudem eine Begrenzung für Kurzvermietungen über Plattformen wie Airbnb, die 2023 von der Stimmbevölkerung gutgeheißen wurde. Eine Beschwerde gegen diese Regelung ist derzeit beim Bundesgericht anhängig. Trotz der Kritik zeigt eine Umfrage von Luzern Tourismus, dass 86 Prozent der Gäste «sehr zufrieden» mit ihrem Aufenthalt waren.

Allerdings wird die Stadt zunehmend als «zu touristisch» wahrgenommen, insbesondere von Einzelreisenden





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