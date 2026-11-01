Kritik an Unterbringung in Zivilschutzanlagen: Flüchtlinge leiden unter Lebensbedingungen unter der Erde

Die Unterbringung von Geflüchteten in unterirdischen Zivilschutzanlagen im Kanton Waadt stößt auf wachsende Kritik. Betroffene berichten von gesundheitlichen und psychischen Problemen aufgrund der beengten und dunklen Verhältnisse. Die Behörde EVAM sieht dies als Notlösung aufgrund von Platzmangel und rechtlichen Vorgaben, doch Organisationen wie die Schweizerische Flütlingshilfe fordern menschenwürdigere Alternativen.

Die dramatische Situation der Unterbringung von Geflüchteten im Kanton Waadt hat die öffentliche Debatte über die menschenwürdige Versorgung von Migranten in der Schweiz neu entfacht.

Ukrainer leiden unter Bedingungen in unterirdischen Unterkünften

Im Zentrum des Interesses steht dabei die Nutzung von unterirdischen Zivilschutzanlagen als Unterkünfte für Männer, die aus der Ukraine fliehen mussten. Juri Smirnow, ein etwa vierzigjähriger Ukrainer, hat seine Grenzen erreicht. Seit mehreren Monaten ist er in der Zivilschutzanlage von Clarens untergebracht, doch die Bedingungen dort erweisen sich als für ihn nicht mehr tragbar. Smirnow berichtet von erheblichen gesundheitlichen Verschlechterungen, ausgelöst durch die Enge, den Mangel an Tageslicht, schlechte Belüftung und die allgemeine Hygiene.

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Er leidet unter Albträumen und wird von Erinnerungen an die Kriegsszenen heimgesucht, was seine psychische Stabilität weiter gefährdet. Aus Verzweiflung hat er sich entschieden, draußen zu schlafen, anstatt weiterhin in diesem unterirdischen Schutzraum zu verbringen. Sein Leidensweg ist nicht einzigartig; andere junge Männer teilen seine Eindrücke. Ein Physikstudent, der dort untergebracht ist, klagt darüber, dass die permanente Lärmbelastung ihn in seinen Konzentrationsaufgaben und seinen diplomischen Projekten massiv behindert.

Die Anlage in Clarens beherbergt fast sechzig Personen in drei Schlafsälen, während in einer weiteren Anlage in Echallens rund fünfzig Männer Unterschlupf gefunden haben. Diese Unterkünfte sind exklusiv für Männer vorgesehen, wobei Personen mit erkennbaren Gesundheitsproblemen offiziell davon ausgenommen sein sollen. Der durchschnittliche Aufenthalt in diesen Einrichtungen beläuft sich laut Angaben der zuständigen Behörde auf etwas weniger als drei Monate, doch die Betroffenen berichten von Aufenthalten von vier bis sechs Monaten, was auf eine Überlastung der Systeme hindeutet.

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Direktor räumt ideale Verhältnisse als nicht gegeben ein

Erich Dürst, der Direktor der Waadtländer Einrichtung für die Aufnahme von Migranten (EVAM), räumt ein, dass die derzeitigen Verhältnisse alles andere als ideal sind. Er betont, dass die Nutzung von Zivilschutzanlagen zwar gesetzlich vorgesehen ist, aber als letzter Ausweg gedacht sein muss, wenn keine anderen Lösungen mehr verfügbar sind. Die Hauptproblematik liegt in der akuten Knappheit an geeigneten Unterbringungsplätzen.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Zahl der Zufluchtsuchenden stark angestiegen, was den ohnehin schon angespannten Immobilienmarkt in der Schweiz zusätzlich unter Druck setzt. Es ist zunehmend schwierig, Gebäude zu finden, die sich für die kollektive Unterbringung von Menschen eignen und gleichzeitig den hygienischen und sozialen Standards entsprechen. Hinzu kommt die politische und soziale Anforderung, die Unterkünfte fair auf die verschiedenen Regionen des Kantons Waadt zu verteilen, um lokale Spannungen zu vermeiden.

Auch finanzielle Aspekte spielen eine entscheidende Rolle; angesichts eines knappen Budgets ist die Finanzierung neuer, adäquater Unterkünfte eine große Herausforderung. Dürst erklärt, dass die EVAM derzeit nach vierhundert weiteren Plätzen für das kommende Jahr sucht. Sollte diese Aufgabe nicht gelingen, bleibt die Eröffnung zusätzlicher Zivilschutzanlagen als Notlösung nicht ausgeschlossen. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob es ethisch vertretbar ist, weiterhin menschliche Wohnräume durch technisierte Schutzräume zu ersetzen, nur um den akuten Platzmangel zu überbrücken.

Statistik zeigt Mehrheit lebt in privaten Wohnungen statt Bunkern

Statistisch gesehen macht die Zahl der Personen, die in unterirdischen Anlagen leben, nur einen kleinen Teil der Gesamtpopulation der betreuten Migranten aus. Im vergangenen Herbst waren insgesamt 8906 Personen von der EVAM betreut worden, wobei die Mehrheit in privaten Wohnungen oder in speziellen kollektiven Unterkünften lebte. Über zweihundert Personen wurden in das Programm zur Unterbringung bei Privatpersonen integriert, das als sozial integrativer gilt als die Massenerunterkünfte.

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Dennoch kritisieren verschiedene Organisationen, darunter die Schweizerische Flütlingshilfe, die Nutzung von unterirdischen Bunkeranlagen als ungeeignet für die langfristige Unterbringung von Flüchtlingen. Die Argumente gegen diese Praxis sind vielschichtig: Neben den offensichtlichen physischen und psychischen Belastungen fehlt es an sozialer Interaktion und der Möglichkeit zur Integration in die lokale Gemeinschaft. Die Stigmatisierung der Betroffenen wird dadurch verstärkt, dass sie wie Gefangene in unterirdischen Komplexen leben. Die Debatte verdeutlicht die strukturellen Schwierigkeiten der Schweiz im Umgang mit migratorischen Strömungen.

Menschenwürde und psychosoziale Gesundheit stehen im Zentrum der Debatte

Es geht nicht nur um die reine Unterbringungskapazität, sondern auch um die Wahrung der Menschenwürde und die Förderung der psychosozialen Gesundheit der Neuankömmlinge. Die aktuellen Entwicklungen in der Waadt dienen als Warnsignal dafür, dass das bestehende System an seine Grenzen stößt und dringend nach nachhaltigeren und menschenwürdigeren Lösungen gesucht werden muss, bevor die psychischen und physischen Folgen für die betroffenen Menschen unvermeidlich werden.

Die Forderungen nach mehr Wohnraum und besseren Integrationsprogrammen werden lauter, da die Notlösungen von gestern langsam zu Dauerzuständen werden, die mit den grundlegenden Werten einer humanitären Gesellschaft nur schwer vereinbar sind.