Kritik an Schweizer Fahreignungstests für Senioren: ZHAW fordert wissenschaftliche Reformen

Eine aktuelle Studie der ZHAW zeigt auf, dass die Fahreignungsprüfungen für Personen ab 75 Jahren in der Schweiz weder fair noch wissenschaftlich fundiert sind. Die Experten fordern eine nationale Strategie und praxisnahe Tests im realen Strassenverkehr.

Die aktuelle Situation in der Schweiz sieht vor, dass Personen ab einem Alter von 75 Jahren sowie Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine Prüfung ihrer Fahreignung absolvieren müssen.

Eine umfassende Studie der ZHAW kommt jedoch zu dem Schluss, dass diese Tests in ihrer derzeitigen Form weder fair noch wissenschaftlich fundiert sind. Das Hauptproblem liegt darin, dass die Abklärungen oft zu einseitig gestaltet sind und es an einem standardisierten Verfahren mangelt, das über alle Kantone hinweg einheitlich angewendet wird. Die Forschenden kritisieren scharf, dass die heutige Praxis stark variiert, je nachdem, in welcher Sprachregion oder in welchem Kanton man sich befindet.

Dies führt zu einer erheblichen Ungerechtigkeit, da die Entscheidung über die Mobilität eines Menschen im Alter von Faktoren abhängt, die nicht primär die tatsächliche Fahrtüchtigkeit betreffen. Es gibt derzeit schlichtweg keine faire und sichere Abklärung, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Ein zentraler Kritikpunkt der Untersuchung ist die Art der verwendeten Tests. Bisher basiere die erste Beurteilung häufig auf kognitiven Screenings, die ursprünglich entwickelt wurden, um Demenzerkrankungen zu diagnostizieren.

Zwar können solche Tests erste Hinweise auf Einschränkungen geben, doch sie lassen kaum verlässliche Rückschlüsse darauf zu, wie sich eine Person tatsächlich im komplexen und dynamischen Umfeld des realen Strassenverkehrs verhält. Autofahren ist eine hochkomplexe Tätigkeit, die eine präzise Abstimmung von Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit, exekutiven Funktionen und visuomotorischer Koordination erfordert. Diese Fähigkeiten lassen sich in einem ruhigen Untersuchungszimmer nicht ausreichend prüfen. Deshalb plädieren die Experten der ZHAW für sogenannte Kompetenzfahrten.

Hierbei würde die Person unter realen Bedingungen beobachtet, was die zuverlässigste Methode darstelle, um die tatsächliche Sicherheit im Verkehr zu bewerten. Zudem bemängelt die Studie die Rolle der beteiligten Fachpersonen. Aktuell übernehmen Ärztinnen und Ärzte oft eine Doppelrolle als Betreuer und Gutachter, was zu Interessenkonflikten führen kann und eine enorme Belastung darstellt. Gleichzeitig fehlen in dem Prozess essenzielle Expertise von Neuropsychologinnen, Fahrlehrern und Ergotherapeutinnen.

Die Studie schlägt daher vor, ein interdisziplinäres Team einzusetzen. Zwar würde dies die Kosten für den einzelnen Test erhöhen, doch die langfristigen Vorteile für die Gesellschaft wären immens. Durch eine präzisere Beurteilung könnten Unfallkosten gesenkt und die allgemeine Verkehrssicherheit erhöht werden. Ein weiteres Novum wäre die Abkehr von der einfachen Ja-Nein-Entscheidung.

Stattdessen soll ein differenziertes Bewertungssystem eingeführt werden, das verschiedene Stufen vorsieht, von einer uneingeschränkten Fahrkompetenz bis hin zum sofortigen Entzug des Ausweises, wobei Grauzonen durch praktische Fahrtests geklärt würden. Abschliessend hebt die ZHAW die tiefgreifenden sozialen Folgen eines Fahrverbots hervor. Für viele ältere Menschen bedeutet der Verlust des Führerscheins nicht nur den Verlust eines Transportmittels, sondern einen massiven Einschnitt in ihre Lebensqualität. Die resultierende soziale Isolation kann schnell zu Einsamkeit, Depressionen und einem sinkenden Selbstwertgefühl führen.

In vielen Fällen beschleunigt der Wegfall der Mobilität den Umzug in ein Pflegeheim, da die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ohne Auto kaum noch möglich ist. Aus diesem Grund fordern die Forschenden eine nationale Strategie, die nicht nur die Tests vereinheitlicht, sondern auch ein umfassendes Unterstützungsangebot für diejenigen schafft, die ihren Ausweis abgeben müssen.

Die Beurteilung der Fahreignung wird somit zu einer gesellschaftlichen Aufgabe, die ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und dem Recht auf individuelle Mobilität und Würde im Alter finden muss





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