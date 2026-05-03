Kritik an Just Eat: Lieferanten erhalten nur wenige Franken pro Fahrt

Just Eat lagert Lieferungen an Subunternehmen aus, die Kuriere pro Lieferung und nicht pro Stunde bezahlen. Dies führt zu niedrigen Löhnen und Kritik von Gewerkschaften.

Just Eat , der neue Lieferpartner der Migros , steht in der Kritik, da er Lieferungen an Subunternehmen auslagert, die ihre Kuriere nicht pro Stunde, sondern pro erfolgreicher Lieferung bezahlen.

Diese Praxis wirft Fragen nach fairen Arbeitsbedingungen auf und steht im Widerspruch zu den Versprechungen von Just Eat. Einem Bericht der 'NZZ am Sonntag' zufolge, erhalten Kuriere bei diesen Subunternehmen, wie beispielsweise On Duty, lediglich zwischen 5.87 und 7.05 Franken pro Lieferung. Wartezeiten in Restaurants oder Zeiten mit wenigen Aufträgen werden nicht vergütet, was zu einem erheblichen Einkommensverlust für die Kuriere führen kann. Ein betroffener Kurier schätzt, dass sein effektiver Stundenlohn in solchen Zeiten auf rund 10 Franken sinken kann.

Dies steht in krassem Gegensatz zu den in vielen Schweizer Branchen üblichen Gesamtarbeitsverträgen (GAVs), die Mindestlöhne zwischen 20 und 23 Franken garantieren. Die Gewerkschaft Unia kritisiert diese Vorgehensweise als eine 'neue Masche der Grosskonzerne', die das unternehmerische Risiko und die Schwankungen der Bestellungen vollständig auf die Arbeitnehmer abwälzen. Just Eat bestätigt zwar die Zusammenarbeit mit Subunternehmen, vermeidet jedoch eine klare Antwort auf die Frage, ob diese Firmen verpflichtet sind, Stundenlöhne inklusive Wartezeiten zu zahlen.

Diese mangelnde Transparenz verstärkt die Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen. Die Migros betont in einer Stellungnahme, dass sie an ihre Partner 'klare und strenge Bedingungen' stelle.

Allerdings lässt sie offen, inwieweit diese Standards auch in der tieferen Lieferkette, also bei den Subunternehmen, tatsächlich kontrolliert werden. Diese Unklarheit ist besonders brisant, da die Migros erst kürzlich ihren eigenen Lieferdienst Smood eingestellt hat, da dieser nicht rentabel genug war. Die Entscheidung, auf einen externen Partner wie Just Eat zu setzen, sollte daher mit einer sorgfältigen Prüfung der Arbeitsbedingungen einhergehen, um sicherzustellen, dass die Kuriere fair behandelt werden und ein angemessenes Einkommen erzielen können.

Die Auslagerung der Lieferungen an Subunternehmen scheint eine Strategie zu sein, um Kosten zu senken, doch dies darf nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehen. Es ist entscheidend, dass Just Eat und die Migros ihre Verantwortung wahrnehmen und sicherstellen, dass die Kuriere einen existenzsichernden Lohn erhalten und vor Ausbeutung geschützt sind. Die Situation wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen im Lieferdienstsektor und die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung, um faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Die Kritik an Just Eat und seinen Subunternehmen ist Teil einer breiteren Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Gig Economy. Immer mehr Unternehmen greifen auf flexible Arbeitsmodelle zurück, die zwar den Unternehmen Flexibilität bieten, aber oft mit unsicheren Einkommensverhältnissen und fehlenden Sozialleistungen für die Arbeitnehmer verbunden sind. Die Tatsache, dass Just Eat die Kontrolle über die Arbeitsbedingungen in der tieferen Lieferkette nicht vollständig gewährleisten kann, wirft Fragen nach der Verantwortung von Unternehmen auf, die auf Subunternehmen setzen.

Es ist nicht ausreichend, lediglich 'klare und strenge Bedingungen' an die direkten Partner zu stellen, wenn diese Bedingungen in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Die Migros, als eine der grössten Unternehmen der Schweiz, hat hier eine besondere Vorbildfunktion. Sie sollte sicherstellen, dass ihre Partner die Arbeitsbedingungen der Kuriere transparent machen und dass diese einen fairen Lohn erhalten. Andernfalls riskiert die Migros, ihren Ruf zu schädigen und das Vertrauen ihrer Kunden zu verlieren.

Die Gewerkschaft Unia fordert eine stärkere Regulierung des Lieferdienstsektors und die Einführung von verbindlichen Mindestlöhnen, um die Kuriere vor Ausbeutung zu schützen. Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen bei Just Eat und seinen Subunternehmen ist daher ein wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren und sozialeren Gig Economy





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