Jürgen Klopp fordert Wechsel an der FIFA-Spitze. Die Uefa nominiert eigenständigen Bewerber für März-Wahl, nachdem Arsène Wenger verzichtet hat. Infantino läuft auf Zeit.

Die Führung der Fußballwelt steht erneut zur Disposition. Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp hat den amtierenden FIFA -Präsidenten Gianni Infantino scharf kritisiert und einen Führungswechsel beim Weltverband gefordert. Gleichzeitig hat sich das Europäische Fußball-Verband ( UEFA) für den Marsch in die Präsidentenwahl am 18. März 2027 entschieden. Die UEFA wird einen eigenen Kandidaten gegen Infantino ins Rennen schicken, nachdem der ehemalige Arsenal-Trainer Arsène Wenger seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt hat.

Klopp fordert Ende der Finanzinteressen

Bei einer Pressekonferenz kurz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande in Berlin äußerte sich der 59-Jährige ungewöhnlich direkt. Er betonte, dass es in der FIFA-Führung definitiv Personen geben müsse, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt und die keine reinen finanziellen Interessen verfolgen. Wenn sich diese Menschen zusammenfinden und einer von ihnen den Präsidentenposten übernimmt, wäre das hilfreich für den Sport, so Klopp. Der Bundestrainer vergleicht die aktuelle Situation mit der Ära seines Vorgängers Joseph Blatter, der den Posten 2015 nach zahlreichen Skandalen räumen musste. Klopp sagte: "Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und dann hat er das auch hingekriegt."

Also read «Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte»

Wenger verzichtet trotz politischer Unterstützung

Der 77-jährige Franzose Arsène Wenger, der seit 2019 als "Chief of Global Football Development" bei der FIFA arbeitet, hat seinen Verzicht auf die Kandidatur am Samstag bei der UEFA hinterlegt. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtete, gab Wenger den Austritt auch über den französischen Sportjournalismus, darunter "L'Équipe", bekannt. Wenger hatte sich lange Zeit bedeckt gehalten, obwohl er in den letzten drei Monaten als möglicher Gegenkandidat gehandelt wurde. Er erhielt politische Unterstützung, unter anderem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham. Dennoch wollte sich Wenger nicht auf einen Wahlkampf einlassen, der ihm wie jedem Herausforderer bevorgestanden hätte. FIFA-Quellen sollen ihn darauf hingewiesen haben, dass er unter den 211 Mitgliedsverbänden weniger Stimmen erhalten würde, als die UEFA allein Mitglieder zählt.

Politische Vorwürfe und fehlende Garantien

Zusätzlich zu den strategischen Erwägungen spielten auch hochpolitische Fragen eine entscheidende Rolle für Wengers Entscheidung. Er zeigte sich überrascht über die Haltung zu Russland, insbesondere im Kontext der U15-WM in Baku, bei der die jugendliche Auswahl Russlands erstmals wieder teilnahm. Die UEFA initiierte dieses Turnier, während der Deutsche Fußball-Bund auf eine Teilnahme verzichtete. Ein weiterer Grund für den Verzicht war das Fehlen einer Zusicherung seitens der UEFA: Man konnte Wenger nicht garantieren, dass Infantino am Ende nicht mehr im Rennen ist. So hätte Wenger Präsident werden können, ohne Infantino in einem direkten Duell zu besiegen. Garantien für einen solchen Ablauf gibt es nicht. Außerdem übte Wenger Kritik am geplanten Verkauf der WM-Rechte an externe Investoren und an der Annullierung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun nach einem Anruf von US-Präsident Donald Trump während der WM in Amerika.

Advertisement

Neue Taktik der UEFA für die Wahl

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zunächst erwogen, Wenger als Kandidaten zu unterstützen. Uefa-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sagte am Wochenende noch: "Er wäre top." Da Wenger nun absagt, wurden andere Szenarien vorangetrieben. Denkbar war die Unterstützung des Japaners Kozo Tashima, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat. Nach Informationen der SZ soll jedoch ein eigener Bewerber präsentiert werden, der bisher nicht im Fokus stand. Die Frist für die Kandidaturen endet am 18. November. Am Dienstag schalten sich die 55 Mitgliedsverbände der UEFA zusammen, dann soll die finale Entscheidung für den Namen des Kandidaten fallen. Infantino will sich beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit als Weltverbandspräsident wiederwählen lassen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch. Bislang gibt es keinen ernsthaften Gegenkandidaten, der sich bereits offiziell zur Verfügung gestellt hat.

Konsequenzen für den Fußball weltweit

Jürgen Klopp ist der Ansicht, dass die Meinung in der Fußballwelt mittlerweile einhellig ist, dass ein Wechsel an der Spitze sehr viel Sinn machen würde. Er habe die Ereignisse in der Fußball-Politik zuletzt zwar nicht im Detail verfolgt, aber er habe die WM in Amerika verfolgt. Die Kritik an der aktuellen Führung wird also nicht nur von außen laut, sondern auch von hochrangigen Akteuren innerhalb des deutschen Fußballs geäußert. Die kommende Wahl im März 2027 wird daher zu einem entscheidenden Moment für die Zukunft der FIFA. Die UEFA will durch die Benennung eines eigenen Kandidaten sicherstellen, dass die Interessen des europäischen Fußballs und möglicherweise eine neue Ausrichtung des Weltverbands gewahrt bleiben. Die Spannung zwischen den Kontinentalverbänden und der FIFA zeigt sich erneut an den strategischen Manövern vor der Wahl.