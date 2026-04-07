Kritik an der Zuwanderungspolitik: Strahm wirft SP Ignoranz vor

Strahm kritisiert die Sozialdemokratische Partei (SP) für ihren Umgang mit der Zuwanderung. Er bemängelt fehlende Lösungen, Ignoranz gegenüber Bedenken der Bevölkerung und einen Mangel an Expertise in sozialen Fragen. Eine kosmopolitische Elite sei sich der Auswirkungen nicht bewusst.

Die Initiative verläuft auf einem erbärmlichen Niveau, ohne jegliche Lösungsvorschläge. Menschen bis weit ins linke Lager sind bei der hohen Zuwanderung mindestens besorgt. Diese hohe Zuwanderung schafft auch soziale Probleme und überfordert die Gesellschaft; vor allem, wenn die Zahlen so hoch sind wie in der Schweiz, so Strahm. Es gibt eine Wachstumsmüdigkeit. Wer das Wirtschaftswachstum nur mit der Zunahme des Bruttoinlandproduktes misst, betreibt Vulgärökonomie.

Entscheidend ist das Wachstum pro Kopf. Die untersten 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung haben, je nach Region, in den letzten zehn Jahren nur an Kaufkraft eingebüßt, weil Mieten, Krankenkassenprämien und Verkehrskosten viel stärker gestiegen sind als die Durchschnittsteuerung. Das hängt auch mit der Zuwanderung zusammen, sagt Strahm. Und wie geht die SP mit diesen sozialen Folgen als einstige Partei der Arbeiter um? Sie schweigt nicht nur, sondern verdrängt die sozialen Auswirkungen und Ängste aufgrund der Zuwanderung, wirft Strahm seiner Partei vor. Durch dieses Schweigen überlässt die SP die sozialen Fragen der . Viele Bedenken der Menschen werden ignoriert. Die Fragen der zuwanderungsbedingten Wohnungsnot werden heruntergespielt, warnt er. Strahm: Der SP fehlen die Experten. Die Probleme bei der Integration von Migranten in den kommen in dieser Debatte gar nicht erst vor. Aber niemand, auch die Sozialdemokraten nicht, kann ernsthaft sitzenbleiben und davon ausgehen, dass sich das von selbst lösen wird. Zudem kennt und spürt diese Elite die Auswirkungen nicht mehr – auf die Bevölkerung, in den Quartieren, in den Agglomerationen, in den Schulen. Und die Konsequenzen für die Arbeitsbevölkerung schon gar nicht, attackiert Strahm die Parteiführung der Sozialdemokraten. Das hat einen Grund: Es gibt bei der SP im nur wenige, die sich mit der Berufsbildung und der schwierigen beruflichen Integration der Schwächeren und der Migranten auskennen. In der SP haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten nur wenige für die Bekämpfung des Fachkräftemangels stark gemacht. Dies ist nicht einmal aus bösem Willen geschehen, so Strahm. Die Partei kennt sich schlicht nicht mehr aus. und die Bildungselite haben bei der Zuwanderung oft dieselbe Grundposition, stellt Strahm fest. Es hat sich in aller Stille – in der Schweiz und in Europa – eine kosmopolitische Klasse gebildet. Diese besteht aus Konzernchefs, Diplomaten, Beamten, Professoren, linksliberalen Politikern, NGO-Aktivisten: Für sie ist an sich etwas Positives. Manche, auch SP-Exponenten, forderten sogar no borders – eine Welt ohne Grenzen. Strahm kritisiert in seinen Ausführungen die aktuelle Zuwanderungspolitik und die Reaktion der Sozialdemokratischen Partei (SP) auf die damit verbundenen sozialen Herausforderungen. Er bemängelt das Fehlen von konkreten Lösungsvorschlägen und die Ignoranz gegenüber den Bedenken der Bevölkerung, insbesondere im Hinblick auf die sozialen Folgen der hohen Zuwanderung. Strahm beklagt eine wachsende Wachstumsmüdigkeit und kritisiert die einseitige Fokussierung auf das Bruttoinlandprodukt als Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg. Stattdessen betont er die Bedeutung des Wachstums pro Kopf, um die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung widerzuspiegeln. Er weist darauf hin, dass insbesondere die unteren Einkommensschichten unter den steigenden Lebenshaltungskosten leiden, was auch mit der Zuwanderung zusammenhängt. \Ein zentraler Kritikpunkt von Strahm ist das Schweigen und Verdrängen der SP in Bezug auf die sozialen Auswirkungen der Zuwanderung. Er wirft der Partei vor, die Bedenken der Bevölkerung zu ignorieren und die Probleme, wie die Wohnungsnot, herunterzuspielen. Strahm sieht einen Mangel an Experten in der SP, die sich mit den komplexen Fragen der Integration von Migranten und den sozialen Herausforderungen auseinandersetzen. Er kritisiert die Parteiführung für ihr fehlendes Verständnis der Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Quartiere, die Schulen und die Arbeitsbevölkerung. Laut Strahm gibt es in der SP kaum Personen, die sich mit der Berufsbildung und der beruflichen Integration von Migranten auskennen, was zu einer Vernachlässigung der Fachkräftemangel-Problematik geführt hat. Strahm stellt die These auf, dass sich eine kosmopolitische Klasse gebildet hat, die aus Konzernchefs, Diplomaten, Beamten und linken Politikern besteht und die Zuwanderung tendenziell positiv bewertet. Diese Elite, so Strahm, sei sich der realen Auswirkungen der Zuwanderung auf die Bevölkerung oft nicht bewusst und würde daher die Probleme ignorieren oder verharmlosen.\Abschließend fordert Strahm eine differenziertere Auseinandersetzung mit den sozialen Folgen der Zuwanderung. Er plädiert für eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und die Entwicklung konkreter Lösungsvorschläge. Er betont die Notwendigkeit, die Interessen der gesamten Bevölkerung zu berücksichtigen und nicht nur die Sichtweise einer kosmopolitischen Elite zu priorisieren. Durch seine Kritik an der SP und an der vorherrschenden Zuwanderungspolitik möchte Strahm eine Debatte anstoßen, die sich mit den tatsächlichen Auswirkungen der Zuwanderung auf die Gesellschaft auseinandersetzt und nach nachhaltigen Lösungen sucht. Seine Aussagen zielen darauf ab, das Bewusstsein für die sozialen Ungleichheiten und die wachsenden Probleme im Zusammenhang mit der Zuwanderung zu schärfen





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