Der Schweizerische Fussballverband kritisiert die Person Breel Embolo. Er wurde wegen Verkehrsdelikten und mehrfacher Drohung verurteilt. Embolo wird nicht nur wegen seiner sportlichen Fähigkeiten kritisiert, sondern auch wegen seines Verhaltens. Der Schweizerische Fussballverband muss sich kritische Fragen gefallen lassen, da Nationalspieler nicht nur sich selbst, sondern auch die Schweiz repräsentieren.

Der Schweizerische Fussballverband kritisiert die Person Breel Embolo . Er wurde wegen Verkehrsdelikten und mehrfacher Drohung verurteilt. Embolo wird nicht nur wegen seiner sportlichen Fähigkeiten kritisiert, sondern auch wegen seines Verhaltens.

Der Schweizerische Fussballverband muss sich kritische Fragen gefallen lassen, da Nationalspieler nicht nur sich selbst, sondern auch die Schweiz repräsentieren. Sie sollten sowohl sportlich als auch persönlich Vorbilder sein. Der Fussballverband wird kritisiert, da sportliche Leistungen zu oft höher gewichtet werden als Charakter, Auftreten und Glaubwürdigkeit. Das sendet ein fragwürdiges Signal an junge Fans und alle, die von Nationalspielern mehr erwarten als Tore und Assists.

Breel Embolo wird nicht bei der Schweizer Nati in den USA eingesetzt, da er noch nicht in der Schweiz ist. Er wird jedoch pünktlich zur WM 2026 in die USA reisen können, da das Visum von Breel Embolo genehmigt wurde





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