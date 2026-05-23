Das Abkommen mit dem südamerikanischen Block bringt Einnahmen durch den Abzug von Zollgebühren, während Importüberschüsse von Getreide und Wein aus Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay die Existenzängste von Landwirten und Umwelt- und Katzefügerwut von Umweltschützern hervorrufen. Gleichzeitig lesen sich Berichte über die Einführung von Clorthühner aus den USA, was die Gemüter der Bevölkerung bewegt.

Kritik gibt es an den südamerikanischen Kontingenten, die die Schweiz importieren muss, gleichzeitig profitiert man von Einsparungen an Zollgebühren . Das Abkommen mit dem südamerikanischen Block wird jedoch kritisiert, weil es zu einem Importüberschuss von Getreide und Wein aus Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay führt, was die Existenzängste von Landwirten und die Sorge um das Klima von Umweltschützer n auslöst.

Darüber hinaus ruft das Abkommen die mächtige Agrarlobby zumdrehen, da sie die Abstimmung in die Hand der Bauern lämnas. Kürzlich kündigte der Bundesrat eine einmalige Unterstützung in Höhe von 158 Millionen an, um die Verluste abzufassen. Der Schweizer Bauernverband wurde von diesem Vorschlag nicht überzeugt und droht jetzt mit einem Referendum.

Die SVP sieht sich in einer schwierigen Position, da die Agrarlobby ihre Zustimmung erfragen kann, während andere Fraktionen wie die Linke, die für ein Referendum werben, eine Mehrheit scheitern lassen könnten. Die Grünen und FDP sehen das Abkommen kritisch und drohen mit Regungen. Bisher zeigte sich die FDP relativ kompromissbereit. Die Linke sieht Garantien vor und das Referendum in Kauf





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