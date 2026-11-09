Kristi Noem kritisiert wegen Midterm-Ergebnissen und Grenzpolitik scharf

Ex-Heimatschutzministerin Kristi Noem sorgt für Empörung bei Fox News, da sie den Erfolg der ersten Trump-Jahre als Ursache für Republikaner-Verluste bei den Midterms bezeichnet.

Die ehemalige US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat bei Fox News für heftige Kritik und Kopfschütteln gesorgt. Nach den vernichtenden Wahlergebnissen für die Republikaner bei den Midterms verteidigte sie die Politik der ersten Amtszeit von Donald Trump als übermäßig erfolgreich.

Scharfe Kritik an Noems Erfolgs-These

Als am 3. November die deutlichen Verluste der Republikaner bei den Zwischenwahlen bekannt wurden, reagierte Noem mit einer umstrittenen Einschätzung. Sie stimmte dem früheren Trump-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zu, der auf Fox Business verkündet hatte, die Wirtschaft boomte in jener Phase. Noem fügte hinzu, dass ihre Behörde im ersten Jahr der Trump-Regierung einfach zu erfolgreich in ihrer Arbeit gewesen sei. Diese Aussage sorgte für Unverständnis in den Medien.

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Der Moderator Trey Gowdy, ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter, reagierte wütend auf die Äußerungen seiner früheren Kollegin. Gowdy bescheinigte Noem eine einzigartige und fragwürdige Auslegung des Gesetzes. Für ihn war die Behauptung, man sei bei der Umsetzung harter Maßnahmen zu erfolgreich gewesen, ein skandalöses Statement, das die menschlichen Kosten der Politik ignoriert.

Einsatzkräfte in Minnesota und tödliche Zwischenfälle

Gowdy bezog sich in seiner Kritik direkt auf die rigorosen Methoden des Heimatschutzministeriums unter der Führung von Noem. Im vergangenen Dezember hatte das Amt Tausende teils bewaffnete und vermummte Einsatzkräfte in den Bundesstaat Minnesota entsandt. Diese massiven Aktionen zielten auf eine verschärfte Abschiebepolitik ab und führten zu gravierenden Zwischenfällen, die nun in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

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Am Anfang des darauffolgenden Monats, im Januar, wurde die 37-jährige Good während eines solchen Einsatzes erschossen. Dieser Vorfall verdeutlicht die eskalierende Situation an den Grenzen. Die Spannungen verschärften sich weiter, als am 24. Januar 2026 der 37-jährige Pretti bei einem weiteren Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis getötet wurde. Diese tödlichen Ereignisse stehen im direkten Widerspruch zur These eines reinen Erfolgs.

Kontroverse Werbekampagne mit hohen Kosten

Zusätzlich zur Gewalt an der Grenze kritisierte Gowdy stark die von Steuergeldern finanzierte Werbekampagne des Amtes. Der Etat belief sich auf eine astronomische Summe von 143 Millionen Dollar. Gowdy betonte, dass die Wähler bei Grenzsicherheitsfragen keine glitzernden, eigennützigen Kampagnen im Sinn gehabt hätten, die darauf abzielten, persönliche politische Ambitionen zu fördern.

In dem umstrittenen Werbespot erschien Noem lächelnd auf einem Pferd vor der Kulisse des Mount Rushmore. Dieses Bild wirkte auf viele Beobachter provokant und abgehoben. Donald Trump selbst distanzierte sich im Anschluss von der Kampagne und erklärte öffentlich, er habe dieser Maßnahme nicht zugestimmt. Die Trennungslinie zwischen der Ex-Ministerin und dem Präsidenten wurde hier deutlich.

Trump räumt Einfluss auf Wahlniederlage ein

US-Präsident Donald Trump hat nach den Wahlen schließlich zugegeben, dass seine harte Abschiebepolitik möglicherweise zu den Verlusten der Republikaner beigetragen hat. In einem Interview mit einem US-Sender gab er zu, dass die Maßnahmen möglicherweise zu hart gewesen seien. Diese admission kontrastiert scharf mit der Verteidigungshaltung, die Noem und ihre Unterstützer wie Larry Kudlow zuvor eingenommen hatten.

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Die Auseinandersetzung zeigt die tiefe Spaltung in der Republikanischen Partei über den Umgang mit Migrationspolitik und deren politische Konsequenzen. Während Noem den Fokus auf operative Erfolge legt, warnen Kritiker wie Trey Gowdy und Teile der Führung um Trump vor den sozialen und politischen Kosten dieser Strategie.