Nach IT-Ausfällen und Gerüchten um Cyberangriffe kaufen US-Verbraucher verstärkt Notvorräte ein. Costco meldet hohe Nachfrage nach Generatoren, während Politik die Lage entkräftet.

Die jüngste Welle technischer Störungen bei namhaften US-Technologieunternehmen und Infrastrukturdiensten hat bei Teilen der Bevölkerung im Vereinigten Königreich und in den USA starke Verunsicherung ausgelöst. Infolgedessen greifen viele Konsumenten verstärkt zu klassischen Notvorräte n, um sich auf mögliche langwierige Krisenszenarien vorzubereiten. Die Investmentbank Mizuho Securities hat in einer aktuellen Marktanalyse deutlich steigende Verkaufszahlen bei entsprechenden Waren registriert.

Höhere Nachfrage bei Costco nach Notfallausrüstung

Beim US-Großhandel Costco ist die Nachfrage nach Artikeln zur Krisenvorsorge signifikant angewachsen. Laut einer Analyse der Investmentbank Mizuho Securities waren am vergangenen Sonntagabend bereits die meisten teuren Modelle für Stromgeneratoren im Sortiment ausverkauft. Der Marktexperte David Bellinger von Mizuho wies in seinem Bericht darauf hin, dass Konsumenten vermehrt Lebensmittelvorräte anlegen, um sich gegen unvorhergesehene Unterbrechungen der alltäglichen Versorgung abzusichern. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Sorge wider, die durch die jüngsten Vorfälle ausgelöst wurde.

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Zusammenhang mit Microsoft- und FAA-Ausfällen

Die Verunsicherung unter den Verbrauchern ist direkt auf eine Reihe schwerwiegender technischer Probleme zurückzuführen, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben. Zunächst waren wichtige Dienste des Softwarekonzerns Microsoft betroffen, gefolgt von einer massiven Störung bei der US-Luftfahrtbehörde FAA. Diese technische Panne legte den Flugverkehr landesweit zeitweise vollständig lahm und erzeugte enorme Chaos in den Flughäfen. Die zeitliche Nähe dieser Ereignisse befeuerte Spekulationen in sozialen Medien über einen möglicherweise groß angelegten Cyberangriff auf die US-Infrastruktur.

Soziale Medien und KI-generierte Warnvideos

Neben den bekannten Ausfällen bei Microsoft und der FAA waren auch Probleme bei mehreren großen US-Banken, der Fluggesellschaft United Airlines sowie dem Tech-Konzer Apple zu verzeichnen. Sogar das interne Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA soll betroffen gewesen sein. Auf der Plattform TikTok verbreiteten sich millionenfach aufgerufene Videos unter dem Hashtag 'Cyberattacke'. Der Sender NBC berichtete zudem über KI-generierte Inhalte, die vor großflächigen Stromausfällen und dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung warnten. Die Analysefirma Exolyt bestätigte dem Wall Street Journal gegenüber die massive Reichweite dieser apokalyptischen Narrative.

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Regierung dementiert Hacker-Angriffe

Trotz der massiven öffentlichen Betroffenheit und der viralen Verbreitung von Panikmache gab es bislang keine Beweise für einen koordinierten Hackerangriff. US-Außenminister Marco Rubio betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass keinerlei Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den einzelnen IT-Ausfällen vorlägen. Er versicherte zudem, dass keine Hinweise auf Beteiligungen von Hackern, Kriminellen oder ausländischen Staaten an den Vorfällen bestehen. Die betroffenen Unternehmen und Behörden führen die technischen Ausfälle weiterhin ausschließlich auf interne technische Probleme und nicht auf Sabotage zurück.

Vizepräsident Vance beruhigt die Bevölkerung

US-Vizepräsident JD Vance versuchte, die öffentliche Panik durch direkte Ansprache zu dämpfen. Er erzählte dem Sender Fox News, dass viele Freunde ihn gefragt hätten, ob sie Schutzbunker bauen oder Lebensmittel sowie Wasser auf Vorrat kaufen sollten. Seiner Antwort darauf war ein klares Nein. Vance betonte, dass die Regierung keine Krise auf die Nation zukommen sehe, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass es immer sinnvoll sei, auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet zu sein. Diese Strategie soll die Bevölkerung beruhigen, ohne die Notwendigkeit von allgemeiner Vorsicht zu leugnen.

Politische Debatten im US-Kongress

Dennoch bleiben Zweifel an den offiziellen Erklärungen der Regierung in weiten Teilen der Bevölkerung und auch in der Politik bestehen. Im US-Kongress wurden diese Bedenken in einer Anhörung am Mittwoch öffentlich. Der demokratische Abgeordnete fragte den US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin vorwurfsvoll, was angesichts der kumulierten Ausfälle 'zum Teufel' los sei. Er kritisierte die offiziellen Darlegungen und fragte direkt, ob die Amerikaner Grund hätten, den Beschwichtigungen der Regierung zu misstrauen. Diese politische Reaktion unterstreicht, dass die IT-Krise nicht nur ein technisches, sondern auch ein schwerwiegendes Vertrauensproblem darstellt.