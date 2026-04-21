Krisenstimmung im Powerplay: Fribourg-Gottéron vor taktischer Wende in der Finalserie

Fribourg-Gottéron kämpft in der Finalserie gegen Davos mit einem desaströsen Powerplay. Trotz der schwachen Effizienz bleibt das Team von Trainer Roger Rönnberg im Titelrennen. Kann die Wende gelingen?

Die Ratlosigkeit in den Gesichtern der Akteure von Fribourg-Gottéron nach der jüngsten Heimniederlage gegen den HC Davos war bezeichnend für die aktuelle Situation der Saanestädter. Christoph Bertschy, einer der Leistungsträger im Team, fand nach dem 1:1-Ausgleich in der Finalserie kaum Worte, um die desolate Vorstellung im eigenen Powerplay zu erklären.

Was der 32-jährige Flügelstürmer als Mühe bezeichnet, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung der Statistiken als veritables sportliches Krisenszenario. In den bisherigen Playoffs hat sich Gottéron in über 100 Minuten Überzahlspiel versucht, doch die nackten Zahlen sprechen eine erschreckende Sprache. Bei 58 Gelegenheiten gelang es der Mannschaft lediglich, zwei Treffer zu erzielen, was einer indiskutablen Erfolgsquote von gerade einmal 3,45 Prozent entspricht. Noch alarmierender ist die Tatsache, dass die Mannschaft während ihrer eigenen numerischen Überlegenheit bereits dreimal einen Gegentreffer in Unterzahl hinnehmen musste, was die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft. Der direkte Vergleich mit dem HC Davos offenbart die Diskrepanz, die das aktuelle Kräftemessen maßgeblich beeinflusst. Die Bündner agieren mit einer Effizienz von 24,32 Prozent und haben aus 37 Powerplay-Chancen bereits neun Tore erzielt. Auch in den beiden bisherigen Finalpartien präsentierte sich das Team aus Davos deutlich abgeklärter und verwertete jede vierte Überzahlmöglichkeit. Dass Gottéron trotz dieser massiven Schwachstelle in den Special Teams überhaupt noch im Rennen um den Meistertitel ist, zeugt von der enormen Widerstandsfähigkeit und der spielerischen Klasse, die Trainer Roger Rönnberg in seine Mannschaft implementiert hat. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass eine Steigerung in diesem Bereich zwingend notwendig ist, wenn der Verein den Traum vom ersten Meistertitel in der Clubgeschichte endlich realisieren möchte. Der Druck auf das Kollektiv steigt mit jedem weiteren Spiel unaufhaltsam an. Trotz der statistischen Misere versucht man im Lager der Drachen, die Ruhe zu bewahren und den Fokus auf positive Aspekte zu legen. Christoph Bertschy betont, dass ein Powerplay nicht zwangsläufig in einem Treffer münden muss, um wertvoll zu sein. Er argumentiert, dass auch die bloße Kontrolle des Spielgeschehens und die Etablierung eines Momentum-Vorteils von entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf der Serie sein können. Dennoch wissen sowohl das Trainerteam als auch die Spieler, dass Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor in der entscheidenden Phase der Playoffs das Zünglein an der Waage sein wird. Die Fans hoffen nun inständig, dass der Knoten am kommenden Mittwoch in Davos platzt. Es bleibt abzuwarten, ob Rönnberg taktische Anpassungen vornehmen wird, um die Blockade in der offensiven Formation zu lösen. Eines ist jedenfalls gewiss: Die Spannung in dieser Finalserie ist kaum zu überbieten, und jedes Detail wird darüber entscheiden, wer am Ende die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen darf





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