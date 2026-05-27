Die Schweiz und Kuba stehen vor einer neuen Krise. Die Schweizer Wirtschaft wird von verschiedenen Geldgebern unterstützt, darunter Economiesuisse. Der CEO von Energy-Vault glaubt, dass die hohen Ölpreise den Erneuerbaren helfen könnten.

Die Schweiz und Kuba stehen vor einer neuen Krise. Die Schweizer Wirtschaft wird von verschiedenen Geldgebern unterstützt, darunter Economiesuisse . Der CEO von Energy-Vault glaubt, dass die hohen Ölpreise den Erneuerbaren helfen könnten.

In den USA werden Psychedelika-Therapien vorangetrieben, was für die Schweiz Bedeutung haben könnte. Der Chef von Keytrade hält Düngemittel für ein humanitäres Gut. Ein junger Jurassier wurde in China zu einem millionenschweren Unternehmer. Der Kanton Bern hat die Beschwerden gegen die Erweiterung der Kiesgrube Büttenberg in Safnern teilweise gutgeheissen.

Die bisherige Erschliessung durch das Bieler Geyisriedquartier ist nicht mehr zulässig. Die Erschliessung für die geplante Erweiterung verstosse gegen den planungsrechtlichen Grundsatz, dass Wohngebiete vor schädlichem oder lästigem Werkverkehr möglichst verschont werden müssten. Die bestehende Zufahrt sei unter Auflagen bis Ende Juni 2031 zulässig. Es liege nun an den Gemeinden Safnern und Meinisberg, gemeinsam mit der Betreiberin der Kiesgrube eine neue, rechtmässige Erschliessungsalternative auszuarbeiten.

Die Beschwerden stammten von Bewohnerinnen und Bewohnern des betroffenen Quartiers sowie der Stadt Biel. Die Studie zur Umweltverträglichkeit habe nicht auf überzeugende Weise aufzeigen können, dass die Erschliessung der Grube in Bezug auf den Strassenlärm konform sei. Als alternative Zufahrt schlug der Bieler Gemeinderat die Route über die Kantonsstrasse via Orpund und Safnern oder den Ausbau einer bereits bestehenden Werkstrasse zum Autobahnanschluss Orpund vor





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krise In Kuba Schweizer Wirtschaft Economiesuisse Energy-Vault Psychedelika-Therapien Düngemittel Kiesgrube Büttenberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Krise in Kuba und die Auswirkungen auf das Projekt PlauderkasseDas Projekt Plauderkasse in der Region Basel setzt sich für menschliche Begegnungen ein, um die Einsamkeit zu bekämpfen

Read more »

Krise in Kuba: Zahl der Beissvorfälle mit Hunden sank leichtDie Zahl der Beissvorfälle mit Hunden im Kanton Zürich 2025 ist leicht zurückgegangen:

Read more »

Mehr Krise in Kuba: Wir halten es nicht mehr ausDie Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Frick AG einen 21-jährigen Mann bei einem versuchten E-Bike-Diebstahl festgenommen.

Read more »

Krise in Kuba: Schweizer Vorlesetag zeigt Kraft des gesprochenen WortesDer 9. Schweizer Vorlesetag findet am Mittwoch in der ganzen Schweiz statt. Unter dem Motto 'Vorlesen baut Brücken' werden Kinder und Jugendliche in fast 300 öffentlichen Veranstaltungen vorgelesen. An der Aktion sind Persönlichkeiten als Botschafterinnen und Botschafter beteiligt.

Read more »