Krise am Universitätsspital Zürich: Behandlungsfehler und der mühsame Weg zurück zum Patientenvertrauen

Nach der Aufdeckung massiver Fehler in der Herzchirurgie des USZ zwischen 2016 und 2020 analysiert Herzchirurg Thierry Carrel die Folgen für die Reputation und die Schwierigkeit, das verloren gegangene Vertrauen der Patienten zurückzugewinnen.

Das Universitätsspital Zürich , eine Institution, die weltweit für ihre medizinische Exzellenz und Spitzenforschung bekannt ist, befindet sich derzeit in einer Phase tiefer Verunsicherung und gesellschaftlicher Kritik.

Die Veröffentlichung eines unabhängigen Untersuchungsberichts hat eine Welle der Bestürzung ausgelöst, da darin bestätigt wird, dass es in der Abteilung für Herzchirurgie zwischen den Jahren 2016 und 2020 zu schwerwiegenden Behandlungsfehlern gekommen ist. Besonders erschütternd ist die Feststellung einer signifikanten Übersterblichkeit in diesem Zeitraum. Während medizinische Eingriffe am Herzen naturgemäß mit hohen Risiken verbunden sind, weisen die Ergebnisse des Berichts auf Versäumnisse hin, die weit über das normale Maß an klinischen Komplikationen hinausgehen.

In elf besonders auffälligen Todesfällen wurde die Angelegenheit bereits an die Staatsanwaltschaft übergeben, was die rechtliche Dimension dieses Skandals unterstreicht und den Druck auf die Spitalleitung massiv erhöht. Die betroffenen Familien und die breite Öffentlichkeit fordern nun eine lückenlose Aufklärung sowie eine grundlegende Überprüfung der internen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass die Patientensicherheit künftig an oberster Stelle steht. In diesem spannungsgeladenen Kontext hat sich nun auch Thierry Carrel zu Wort gemeldet, der als der bekannteste und renommierteste Herzchirurg der Schweiz gilt.

Carrel war in der Zeit von 2021 bis 2022 massgeblich daran beteiligt, die Herzchirurgie am Unispital Zürich zu stabilisieren und die klinischen Abläufe wieder auf ein sicheres Niveau zu heben. In einem Gespräch mit Nau.ch analysiert er die langfristigen Folgen dieser Krise. Er zeigt sich überzeugt, dass der Reputationsschaden für das Universitätsspital erheblich sein wird.

Zwar sei der schriftliche Untersuchungsbericht für die interne Verarbeitung der Vorfälle von höchster Bedeutung, doch warne Carrel eindringlich davor, zu glauben, dass ein Dokument allein die Situation heilen könne. Ein schriftlicher Bericht, so scharf er auch formuliert sein mag, könne den tiefgreifenden Vertrauensverlust in der Bevölkerung nicht einfach beseitigen.

Der Experte betont, dass jede Panne innerhalb des Gesundheitssystems hochproblematisch ist, da Informationen über Behandlungsfehler in der heutigen Zeit wie ein Lauffeuer verbreitet werden, was die Angst bei Patienten an allen Standorten schürt, nicht nur dort, wo der Skandal direkt stattfand. Besonders kritisch betrachtet Carrel die psychologische Komponente des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. In der Herzchirurgie sei dieses Verhältnis von existenzieller Bedeutung, da der Mediziner dort im wahrsten Sinne des Wortes das Herz des Patienten in der Hand hält.

Ein solches Mass an Verletzlichkeit erfordert ein unerschütterliches Vertrauen, welches jedoch extrem schnell verloren gehen kann, aber nur über einen sehr langen Zeitraum und durch massiven Einsatz wieder aufgebaut werden kann. Carrel plädiert daher für eine Rückkehr zu einer menschlicheren Medizin, in der sich Ärzte bewusst Zeit für das Kennenlernen und den Dialog mit ihren Patienten nehmen. Gleichzeitig schwingt in der aktuellen Debatte eine scharfe Kritik an der traditionellen Rolle der sogenannten Götter in Weiss mit.

Es wird bemängelt, dass die medizinische Elite oft zu verschwiegen agiert, wenn es um eigene Fehler geht, und dass Missstände häufig erst durch externe Untersuchungen ans Licht kommen. Dieser Mangel an Transparenz wird als eines der grössten Hindernisse auf dem Weg zu einer echten Fehlerkultur gesehen, die notwendig wäre, um die Sicherheit der Patienten nachhaltig zu gewährleisten und das erschütterte Vertrauen in die Zürcher Spitzenmedizin mühsam wiederherzustellen





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