Kriminelle nutzen Airbnb-Wohnungen als Unterschlupf und erschweren Polizeiarbeit

Ein junger Franzose und seine Freundin zockten ältere Menschen ab, indem sie sich als Bankvertreter ausgaben und Schmuck und Bargeld für Einbrecherbanden in Sicherheit bringen wollten. Ein Bild von Überwachungskamera führte zur Identifizierung des Franzosen. In der Waadt untergekommen waren sie in einem Airbnb. Laut einem involvierten Polizisten sind solche Wohnungen für Kriminelle weniger leicht aufzuspüren als beispielsweise in einem Hotel. Beispiele von Einbrechern, die sich in der Romandie in einem Airbnb versteckten, während eine Deutschschweizer Polizei nach ihnen fahndete, gibt es. Zahlen dazu, wie oft das hierzulande vorkommt, gibt es nicht. Eine Umfrage bei verschiedenen Polizeikorps zeigt jedoch, dass mehrere Polizeikräfte die Problematik bekannt ist. Die Problematik ruft nun die Politik auf den Plan.

Kriminelle nutzen online gebuchte Wohnungen als Unterschlupf und erschweren damit die Arbeit der Polizei. Ein junger Franzose und seine Freundin zockten ältere Menschen ab, indem sie sich als Bankvertreter ausgaben und Schmuck und Bargeld für Einbrecherbanden in Sicherheit bringen wollten.

Ein Bild von Überwachungskamera führte zur Identifizierung des Franzosen. In der Waadt untergekommen waren sie in einem Airbnb. Laut einem involvierten Polizisten sind solche Wohnungen für Kriminelle weniger leicht aufzuspüren als beispielsweise in einem Hotel. Beispiele von Einbrechern, die sich in der Romandie in einem Airbnb versteckten, während eine Deutschschweizer Polizei nach ihnen fahndete, gibt es.

Zahlen dazu, wie oft das hierzulande vorkommt, gibt es nicht. Eine Umfrage bei verschiedenen Polizeikorps zeigt jedoch, dass mehrere Polizeikräfte die Problematik bekannt ist. Die Problematik ruft nun die Politik auf den Plan. Ständerat Mauro Poggia warnt vor einer möglichen Sicherheitslücke im nationalen System und verlangt vom Bundesrat eine Bestandesaufnahme und dass er prüft, wie Kontrollen und Sanktionen verbessert werden könnten.

Der Bundesrat lehnt den Vorstoss ab und hält die bestehenden Vorschriften für ausreichend. Bereits heute gilt, wer gewerbsmässig ausländische Gäste beherbergt, muss einen Meldeschein ausfüllen und unterschreiben lassen. Auslöser war eine Motion der Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger, die ein Ende des «Meldeschein-Chaos» forderte





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminelle Airbnb Unterschlupf Polizeiarbeit Franzose Betrugsserie Überwachungskamera Einbrecherbanden Romandie Deutschschweizer Polizei Meldeschein Online-Buchungsplattformen Kurzzeitunterkünfte Prostitution Menschenhandel Rotlichtmilieu Arbeitsbewilligung Bundesrat Ständerat Mutation Meldeschein-Chaos Rechtliche Grundlagen Digitalisierung Kontrollen Sanktionen Polizeikontrollen Anzeigen Von Nachbarn Punktuelle Ermittlungen Verlässlich Prüfen Online-Buchung Kriminelle Nutzung Fiktiven Personalien Auslöser Motion Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger Ende Des «Meldeschein-Chaos» Rechtliche Grundlagen Digitalisierung Kontrollen Sanktionen Polizeikontrollen Anzeigen Von Nachbarn Punktuelle Ermittlungen Verlässlich Prüfen Online-Buchung Kriminelle Nutzung Fiktiven Personalien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lanzarote: Warum sich der Anti-Tourismus-Protest dieses Jahr verschärftAuf Lanzarote haben Anti-Tourismus-Aktivisten damit begonnen, Schlüsselkasten von Airbnb-Wohnungen zu verkleben. Die Lage spitzt sich zu.

Read more »

Neuer Bildungsstandort im Wankdorfcity-3-Quartier: Wohnungen und SchulraumDas Kantonsparlament hat die Finanzierung für einen Bildungsstandort im Wankdorfcity-3-Quartier beschlossen. Es entstehen Wohnungen und ein Schulraum mit Sport- und Schulräumen.

Read more »

81-Jähriger überführt Betrügerinnen und導致 vier Festnahmen in WinterthurEin 81-jähriger Mann aus Winterthur erstattete Anzeige, nachdem er zuvor 2400 Franken an zwei Frauen verloren hatte, die eine Notlage vortäuschten. Bei einem vereinbarten Treffen zur weiteren Geldübergabe griff die Polizei ein und nahm die beiden Frauen fest. Durch后续 Ermittlungen und eine Fahrzeugkontrolle wurden zudem ein 36-jähriger Deutscher und ein 42-jähriger Rumäne festgenommen. Alle vier Verdächtigen müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Read more »

Bancomat-Sprengung in Oberwil BL: Explosionen wecken Dorfbewohner um 4.30 UhrIn Oberwil BL waren in der Nacht auf Dienstag mehrere Explosionen zu hören: Ein UBS-Bancomat wurde gesprengt. Daraufhin wurden umliegende Wohnungen evakuiert.

Read more »