Kriminaltechnische Spurensicherung: Vom Tatort zum DNA-Profil

Erfahren Sie, wie kriminaltechnische Labore in der Schweiz durch DNA-Analysen und CODIS-Datenbanken Tatorte verknüpfen und Ermittlungen voranbringen.

Die kriminaltechnische Arbeit in der Schweiz beginnt stets mit einer präzisen Beobachtung und lückenlosen Dokumentation des Tatorts. Bevor Spezialisten Spuren sichern, halten sie die angetroffene Situation fotografisch fest, um eine nachvollziehbare Basis für die spätere Untersuchung zu schaffen. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass der ursprüngliche Zustand des Ortes auch nach der eigentlichen Untersuchung rekonstruiert werden kann.

Methoden der Spurensicherung vor Ort

Bei der Suche nach Beweismitteln werden unterschiedlichste Spurenarten identifiziert. Dazu gehören Fingerabdrücke, Schuhabdrücke, Werkzeugspuren, Fasern, Glas- oder Farbpartikel sowie biologisches Material. Viele dieser Hinweise sind mit dem bloßen Auge kaum oder gar nicht sichtbar. Daher kommen spezielle Lichtquellen zum Einsatz, die unsichtbare Konturen hervorrufen und die Auffindung derartiger Beweise entscheidend erleichtern.

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Das Auffinden einer Spur ist der ausschlaggebende Ausgangspunkt für alle weiteren Ermittlungsansätze. Nachdem die Spuren fachgerecht dokumentiert und gesichert wurden, folgt die detaillierte Auswertung durch Experten. Welche Methode dabei zum Einsatz kommt, hängt direkt vom beschafften Material und der konkreten Fragestellung ab. Diese Differenzierung ist entscheidend für den Erfolg der weiteren Analyse.

Die Rolle von DNA-Profilen in der Schweiz

Im Falle einer biologischen Spur kann ein anerkanntes DNA-Analyse-Labor ein spezifisches DNA-Profil erstellen. In der Schweiz werden diese Profile unter den gesetzlichen Voraussetzungen mit vorhandenen Daten in der Datenbank CODIS abgeglichen. Dieser Abgleich kann dazu führen, dass eine Tatortspur zu einem bereits gespeicherten Personenprofil passt und so einen direkten Tatverdächtigen benennt.

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Ein DNA-Abgleich hat jedoch noch eine weitere wichtige Funktion. Er kann eine Übereinstimmung zwischen Spuren aus verschiedenen, räumlich getrennten Tatorten ergeben. Dies geschieht auch dann, wenn noch keine Person zugeordnet werden konnte. Durch diese Vernetzung werden Zusammenhänge zwischen bislang getrennten Ermittlungsverfahren sichtbar, was die Aufklärung komplexer Kriminalität erheblich fördert.

Einsatzbereiche und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Kriminaltechnik kommt nicht nur bei schweren Gewaltdelikten zum Einsatz. Auch bei Einbruchdiebstählen oder anderen Ereignissen kann eine systematische Spurensuche erforderlich sein. Die Wahl der Experten hängt stark von der Art des Falls ab. Je nach Situation arbeiten unterschiedliche Spezialisten zusammen, um alle relevanten Hinweise zu extrahieren und zu bewerten.

Eine Spur wird erst durch eine sorgfältige Dokumentation, eine geeignete Sicherung und eine fachliche Auswertung für die Ermittlungen nutzbar gemacht. Dieser Prozess transformiert physische Rückstände an einem Tatort in verwertbare Ermittlungsansätze. Die genaue Beobachtung durch die Spezialisten bleibt dabei die Grundlage, auf der alle weiteren analytischen Schritte aufbauen.

Technologische Unterstützung bei der Analyse

Andere Spurenarten, die nicht biologischer Natur sind, werden mit unterschiedlichen kriminaltechnischen Verfahren untersucht. Diese Methoden ermöglichen es, die gesicherten Beweise mit bekannten Referenzmustern zu vergleichen. Die Vergleichbarkeit der Funde ist entscheidend, um deren Aussagekraft für das Ermittlungsverfahren zu maximieren und falsche Interpretationen durch technisches Versagen auszuschließen.

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Die Kombination aus manueller Sicherung vor Ort und hochmodernem Laboreinsatz schafft eine Brücke zwischen dem Tatgeschehen und der juristischen Aufarbeitung. Jede Phase, von der ersten Fotografie bis zur Datenbankabfrage in CODIS, trägt dazu bei, die Lücke zwischen Tatort und Labor zu schließen und die Wahrheit hinter der Straftat zu entschlüsseln.