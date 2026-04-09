Kriens: Vereine profitieren von Mietreduktionen für städtische Räume

Der Stadtrat von Kriens hat die Gebührenordnung für die Nutzung von Hallen und Aussenanlagen angepasst. Vereine können nun Mietreduktionen beantragen, um Veranstaltungen in städtischen Räumlichkeiten zu organisieren. Die Änderung geht auf ein FDP-Postulat zurück und soll insbesondere die Nutzung des Pilatussaals erleichtern.

Der Stadtrat von Kriens hat eine bedeutende Anpassung der Verordnung zur Nutzung von städtischen Hallen, Sälen und Aussenanlagen beschlossen. Diese Änderung, die auf einem politischen Anliegen basiert, ermöglicht es Kriens er Vereine n, Mietreduktion en für Veranstaltungen in städtischen Räumlichkeiten zu beantragen. Die Stadt Kriens informierte auf ihrer offiziellen Website über die Überarbeitung der Gebührenverordnung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen.

Die Mietreduktion kann bis zu 75 Prozent des Mietpreises betragen, wobei die maximale Reduktion auf 1000 Franken begrenzt ist. Die Vereine können diese Vergünstigung einmal pro Jahr in Anspruch nehmen. Die neuen Regelungen traten am 1. April 2026 in Kraft.\Die Grundlage für diese Änderung bildet ein Postulat der FDP. Der Hauptzweck dieses Vorstosses war die Erleichterung der Nutzung des Pilatussaals im Stadthaus durch Vereine. Die bisherigen Mietkosten für den Saal überstiegen oft 1000 Franken, was für viele Vereine als unattraktiv bis unerschwinglich galt, wie im Postulat betont wurde. Der Krienser Stadtrat hat für das laufende Jahr insgesamt 50'000 Franken für die gewährten Vergünstigungen im Haushalt eingeplant. Zusätzlich zur Mietreduktion wurde durch die Verordnungsanpassung das Ziel verfolgt, eine klarere Unterscheidung zwischen der Gebühren- und der Benutzungsverordnung zu schaffen. Die Gebühren wurden punktuell überprüft und angepasst, um Transparenz und Vereinfachung zu gewährleisten. So sind beispielsweise zusätzliche, ohnehin zugängliche Räume wie Küchen oder Foyers nun im Grundpreis enthalten, während Inventar gegen eine zusätzliche Gebühr angemietet werden kann.\Die Anpassung der Verordnung stellt einen wichtigen Schritt zur Unterstützung des Vereinslebens in Kriens dar. Durch die finanzielle Entlastung bei der Nutzung städtischer Räume sollen Vereine ermutigt werden, Veranstaltungen zu organisieren und das kulturelle sowie soziale Angebot der Stadt zu bereichern. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch diese Massnahme eine vermehrte Nutzung der öffentlichen Einrichtungen und eine stärkere Beteiligung der Vereine am Gemeinschaftsleben. Die Anpassungen sind ein Zeichen des Engagements des Stadtrats für die Förderung des Vereinswesens und der aktiven Bürgerbeteiligung. Die transparente Gestaltung der Gebührenordnung und die klare Abgrenzung der Regelungen sollen zudem die Verwaltung vereinfachen und Rechtssicherheit schaffen. Diese Massnahmen zeigen, wie die Stadt Kriens kontinuierlich daran arbeitet, die Rahmenbedingungen für das Vereinsleben zu verbessern und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Bild: Philipp Schmidli (21. 12. 2018) Die Stadt legt Wert auf eine klare Kommunikation und die Einhaltung der Vorschriften. Die Urheberrechte liegen bei der Luzerner Zeitung. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis der Luzerner Zeitung ist nicht gestattet





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