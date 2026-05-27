Kriens-Luzern triumphiert erneut in Finalserie gegen Kadetten Schaffhausen

Der Handballclub Kriens-Luzern gewinnt das zweite Finalspiel gegen die Kadetten Schaffhausen, überwindet ein Brandereignis in der Pilatus‑Arena und rückt damit dem Titel immer näher.

Der Handball club Kriens-Luzern (HCK) setzt seine überzeugende Form in der Finalserie gegen die Kadetten Schaffhausen fort. Nachdem die Krienser bereits im Auswärtsspiel in Schaffhausen mit einem knappen 37:33 die Oberhand gewonnen hatten, folgte am darauffolgenden Mittwoch ein weiterer Heimsieg, der die Serie weiter offen hielt.

Das Team zeigte dabei nicht nur taktische Finesse, sondern auch eine bemerkenswerte mentale Stärke, indem es in beiden Partien in den entscheidenden Momenten das Spiel zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Besonders hervorzuheben ist die klare Dominanz im Angriff, die sich in einer hohen Trefferquote und einer konsequenten Ballverteilung manifestierte. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein unerwartetes Ereignis, das die Vorbereitungen für das Play‑off‑Finalspiel kurzfristig erschütterte: Auf dem Dach der brandneuen Pilatus‑Arena in Kriens brach ein Feuer aus.

Schnell reagierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen, sodass die Arena rasch wieder sicher war. Trotz des Zwischenfalls blieb der Spielplan unverändert, und das entscheidende Finalspiel am Abend konnte planmäßig stattfinden. Dieser Vorfall zeigte eindrucksvoll, wie gut die Notfallpläne der Sportstätte funktionieren und dass die Sicherheit von Spielern und Zuschauern stets höchste Priorität genießt. Im Rahmen des zweiten Finalspiels empfing Kriens‑Luzern die Kadetten Schaffhausen in der heimischen Pilatus‑Arena.

Auf dem rechten Flügel sorgte ein bislang unterschätzter Akteur für Aufsehen: Seine schnellen Antritte und präzisen Pässe trugen entscheidend zur Offensivgestaltung bei und überraschten die gegnerische Abwehr mehrfach. Darüber hinaus bewies das Team seine Vielseitigkeit, indem es sowohl in der Abwehr als auch im Angriff ein hohes Maß an Intensität zeigte. Der Sieg gegen die Pfadi Winterthur mit 35:29 im Vorrundenspiel hatte bereits gezeigt, dass das Team über die nötige Tiefe und Erfahrung verfügt, um in den Play‑offs zu bestehen.

Die Luzerner Olympiamedaillengewinnerin, die das Team ebenfalls unterstützt, betonte nach dem Spiel, dass die Konzentration und der Zusammenhalt der Mannschaft die wichtigsten Faktoren für den Erfolg seien. Die Fans feierten schließlich einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Titel, während die Mannschaft den Fokus nun auf das bevorstehende Endspiel legt, in dem sie den entscheidenden Titel erkämpfen will





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