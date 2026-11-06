Am 29. November stimmt die Bevölkerung über die Revision des Kriegsmaterialgesetzes ab. Die Befürworter betonen die Notwendigkeit für die Rüstungsindustrie und nationale Sicherheit.

Die Schweizer Bevölkerung wird am 29. November über eine tiefgreifende Revision des Kriegsmaterialgesetz es entscheiden. Zwei Jahre lang hatte das Parlament an diesem Gesetzentwurf gearbeitet, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Herstellung und den Export von Waffen zu modernisieren. Bundespräsident Guy Parmelin bewertete das Ergebnis seiner Tätigkeit als Bundesrat in der "Arena" als solides Fundament für die Zukunft der Schweizer Rüstungswirtschaft und der nationalen Verteidigung.

Debattenfokus: Sicherheit versus Kontrolle

Die zentrale Frage dieser Abstimmung dreht sich um das Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Rüstungsindustrie und der strikten Kontrolle von Waffenexporten. Die Befürworter argumentieren, dass eine funktionierende Industrie notwendig sei, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz sicherzustellen. Gleichzeitig wird betont, dass das neue Gesetz eine Balance zwischen der nationalen Neutralität und der notwendigen Flexibilität im internationalen Geschäft findet. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wird auch nach der Gesetzesänderung jedes einzelne Exportgesuch weiter prüfen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

Also read SP Baselland nominiert Schweizer und Koller für Regierungsrat 2027

Wirtschaftliche Interessen und Industriestandort

Die Schweizer Rüstungsindustrie sieht in der aktuellen Gesetzeslage eine Bedrohung für ihre Wettbewerbsfähigkeit. Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, warnt davor, dass das Schweizer Unternehmen im internationalen Vergleich weniger vom aktuellen Boom profitieren. Aufgrund der bestehenden Restriktionen würden bestimmte Länder keine Schweizer Güter mehr importieren. Dies führe bereits heute dazu, dass mehrere Firmen ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern. Die Befürworter betonen, dass eine exportorientierte Strategie notwendig sei, um den Standort Schweiz auch künftig in diesem strategisch wichtigen Sektor zu halten.

Ethische Bedenken und politische Vorbehalte

Gegen das Gesetz treten diverse politische Gruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen auf. Grünen-Nationalrat Gerhard Andrey kritisiert die Vorlage scharf und bezeichnet die Debatte als Scheindebatte, die primär der Rüstungsindustrie nütze. Er vertritt die Auffassung, dass die Schweiz keine fremde Armeen ausrüsten sollte, sondern sich für ein friedliches Zusammenleben der Völker einsetzen müsse. Auch SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer übt Kritik. Sie warnt davor, dass die Schweiz mit dem vorliegenden Gesetz jegliche Kontrolle über ihre Waffenexporte aus den Händen gebe. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Schweizer Waffen bei Unrechtsregimen landen könnten.

Advertisement

Auswirkungen auf Neutralität und internationale Beziehungen

Eine weitere kontroverse Debatte dreht sich um die Auswirkung auf die Schweizer Neutralität und die Beziehungen zu internationalen Partnern. Bundespräsident Guy Parmelin betonte, dass die Ukraine explizit nicht von dem als "Anti-Ukraine-Gesetz" kritisierten Entwurf ausgeschlossen werde. Er verwies darauf, dass Präsident Selenski die Schweizer Situation bezüglich der Neutralität kenne. Mittel-Ständerätin Marianne Binder hingegen argumentierte, es wäre verantwortungslos, die Verteidigungsfähigkeit nicht wiederherzustellen. Sie betonte die Notwendigkeit internationaler Kooperation, für die diese Gesetzesänderung die Grundlage schaffe. EVP-Nationalrat Marc Jost kritisierte hingegen, dass die Kontrollaufsicht vom Parlament an den Bundesrat wandere, was er als "Anti-Parlamentsgesetz" bezeichnete.

Amnesty International Schweiz sieht die Lage besonders kritisch. Patrick Walder warnt vor einer unkontrollierten Verbreitung von Waffen, die in Schweizer Produktion hergestellt werden. Er betonte, die Schweiz müsse Verantwortung für ihre Exporte übernehmen und wies darauf hin, dass der Menschenrechtsschutz durch das neue Gesetz völlig ausgehebelt werde. Der Nationalrat Matthias Jauslin von der GLP widersprach dieser Sichtweise und verwies darauf, dass man ein Gesetz für die Zukunft schaffe. Im Rüstungsbereich gelte die Devise: Wer nicht liefere, werde nicht beliefert. Die Abstimmung am 29. November wird zeigen, ob die Mehrheit der Bevölkerung diese wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Argumente oder die ethischen und kontrollrechtlichen Bedenken priorisiert.