Krieg im Iran: Blockade der Straße von Hormus führt zu dramatischen Preisanstiegen und globaler Unsicherheit

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Schifffahrt durch die Straße von Hormus um 95 Prozent eingebrochen, was zu einem massiven Anstieg der Rohölpreise und globaler Versorgungsengpässe führt. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran stocken, während die internationale Gemeinschaft die Eskalation mit Sorge beobachtet.

Seit Beginn des Iran-Krieg s vor zwei Monaten ist die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, nach Angaben der Vereinten Nationen um mehr als 95 Prozent zurückgegangen.

Dies hat weitreichende Folgen für die globale Wirtschaft, insbesondere für den Handel mit Öl und Gas. Stéphane Dujarric, Sprecher der UN, berichtete in New York, dass die Preise für Lebensmittel-Rohstoffe um sechs Prozent gestiegen seien. Noch dramatischer sei der Anstieg beim Rohölpreis für Europa, der um 53 Prozent explodiert ist. Ein Online-Dashboard der UN zeigt, wie sich die Preisentwicklungen angesichts der blockierten Meerenge am Persischen Golf verschärfen.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, vor allem für den Transport von Öl und Gas aus den Golfstaaten. Der Iran, der direkt an dieser strategisch bedeutenden Meerenge liegt, wurde Ende Februar von den USA und Israel angegriffen. Seitdem hat Teheran mit Attacken und Drohungen die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gebracht. Diese Strategie dient dem Iran als Druckmittel in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über ein Ende des Kriegs.

Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um die Regierung in Teheran von den Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden. Die Folgen sind bereits jetzt spürbar: Die Weltmarktpreise für Rohöl und Flüssiggas sind stark gestiegen, was die globale Energieversorgung und die Inflation weiter unter Druck setzt. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe bleibt bestehen, doch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten.

Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht auf die Entwicklung von Atomwaffen. Die Verhinderung einer iranischen Atombombe war eines der erklärten Ziele sowohl des aktuellen Kriegs als auch der US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen im Juni des vergangenen Jahres. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit großer Sorge, da eine Eskalation des Konflikts schwerwiegende Folgen für die globale Sicherheit und Wirtschaft hätte.

Die Blockade der Straße von Hormus zeigt, wie verflochten die Weltwirtschaft mit geopolitischen Spannungen ist und wie schnell sich regionale Konflikte auf globale Märkte auswirken können





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