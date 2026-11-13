Kreuzfahrtschiff kentert nach Kollision mit Tanker in New Orleans

Nach der Kollision eines Tankers mit dem Kreuzfahrtschiff American Heritage in New Orleans sind alle Passagiere gerettet. Die Behörden bestätigen keine Vermissten und viele Patienten werden behandelt.

Bei einer schweren Kollision auf dem Mississippi River in New Orleans ist am gestrigen Tag ein Passagierschiff gekentert. Das Flusskreuzfahrtschiff American Heritage hatte mit einem aus der Kontrolle geratenen Tanker zusammengestoßen, was zum sofortigen Kentern des Fahrgastschiffes führte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehr als 130 Personen an Bord des Kreuzfahrtschiffes, was die Lage zunächst als hochgradig gefährlich erscheinen ließ. Die Hafenbehörde von New Orleans bestätigte nach ersten Erhebungen, dass sich alle Gäste und Besatzungsmitglieder in Sicherheit bringen konnten.

Keine Vermissten nach Schiffskatastrophe

Die Stadt New Orleans und Bürgermeisterin Helena Moreno geben bekannt, dass aktuell keine Passagiere vermisst werden. Moreno betonte öffentlich, dass die Tatsache, dass keine Personen vermisst werden, als wahres Wunder auf dem Mississippi River zu bezeichnen sei. Dies steht im starken Kontrast zu den anfänglichen Befürchtungen, dass ältere Insassi im Inneren des sinkenden Schiffes gefangen sein könnten. Die Rettungskräfte konnten bis auf Weiteres Entwarnung geben und keine weiteren Opfer unter den Überlebenden identifizieren.

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Verletzungen und medizinische Versorgung

Zwanzig der 130 Menschen, die sich an Bord befanden, erlitten Verletzungen, die eine medizinische Behandlung erforderlich machten. 32 Passagiere wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in verschiedene Krankenhäuser in der Region New Orleans eingeliefert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat jedoch niemand lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die medizinischen Teams vor Ort haben die Schwere der Verletzungen überwacht und die Betroffenen stabilisiert, was zu der offiziellen Entwarnung beigetragen hat.

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Untersuchung der Kollisionsursachen

Der aus der Kontrolle geratene Tanker mit dem Namen Atlantic Asphalt war die direkte Ursache für das Unglück. Der Tanker prallte gegen die American Heritage, woraufhin das Kreuzfahrtschiff binnen kurzer Zeit in Schieflage geriet. Die Passagiere versuchten zunächst, das Schiff noch vor dem Kentern zu verlassen, was jedoch aufgrund der plötzlichen Neigung des Schiffes nur teilweise gelang. Mehrere Personen landeten im eiskalten Wasser des Mississippi, nachdem das Schiff vollständig auf die Seite gekippt war.

Langfristige Folgen für die Schifffahrt

Durch das Kentern des American Heritage ist ein erhebliches Schadensereignis in der Binnenschifffahrt entstanden. Die Stadt New Orleans und die beteiligten Behörden prüfen nun die rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen des Unfalls. Die Hafenbehörde von New Orleans arbeitet eng mit den Rettungsdiensten zusammen, um die genaue Sequenz der Ereignisse zu rekonstruieren. Die Identifizierung der genauen Ursache für das Kontrollverlust des Tankers Atlantic Asphalt steht noch aus, wird aber als Teil der laufenden Ermittlungen verfolgt.