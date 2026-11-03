Krebserkrankungen in der Schweiz verdoppelt: Studie zeigt 495.000 Betroffene

Eine neue Studie des Nicer offenbart: Fast eine halbe Million Menschen in der Schweiz haben oder hatten Krebs. Die Ursachen sind Diagnoseverbesserung und demografischer Wandel.

Die Zahl der Menschen in der Schweiz, die an Krebs erkrankt sind oder waren, hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt. Aktuelle Daten des Nationalen Instituts für Krebsepidemiologie und -registrierung (Nicer) belegen, dass rund 495'000 Schweizerinnen und Schweizer von der Krankheit betroffen sind. Diese massive Zunahme stellt das Gesundheitssystem und die Gesellschaft vor neue Herausforderungen, die über die reine medizinische Versorgung hinausgehen.

Studienergebnisse des Nicer zur Krebsprävalenz

Die exklusiv vorliegenden Zahlen der SRG SSR zeigen einen klaren Trend auf. Vor zwei Jahrzehnten lag die Zahl der Erkrankten noch bei etwa der Hälfte des aktuellen Wertes. Die Studie, an der neben dem Nicer weitere Forschende beteiligt waren, hat diese Entwicklung erstmals in dieser systematischen Form bundesweit erfasst. Der Anstieg ist kein Zufall, sondern resultiert aus spezifischen demografischen und medizinischen Faktoren, die die Statistik prägen.

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Katharina Staehelin, Direktorin der nationalen Krebsregistrierungsstelle und Mitautorin der Studie, erklärt die Hintergründe dieser Entwicklung präzise. Ein wesentlicher Treiber ist der medizinische Fortschritt. Durch verbesserte Behandlungsmethoden und eine frühere Diagnosestellung können Erkrankungen heute besser erkannt und therapiert werden. Dies erhöht die statistische Erfassung von Fällen, da mehr Menschen überhaupt erst als Krebspatient identifiziert werden.

Demografischer Wandel als zweiter Haupttreiber

Neben den medizinischen Verbesserungen spielt die Struktur der Bevölkerung eine entscheidende Rolle. Die Gesellschaft wird älter und die Gesamtbevölkerung wächst. Da das Krebsrisiko mit zunehmendem Alter steigt, führt diese demografische Entwicklung zwangsläufig zu einer höheren Fallzahl. Mehr ältere Menschen bedeuten automatisch mehr Krebsdiagnosen im statistischen Sinne, was die Gesamtbilanz nach oben treibt.

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Trotz dieser steigenden Zahlen gibt es einen wichtigen positiven Aspekt zu verzeichnen. Die medizinischen Möglichkeiten haben sich so weit entwickelt, dass die Chancen für Betroffene, den Krebs zu besiegen, noch nie so gut waren wie heute. Die Überlebensraten sind gestiegen, was eine neue Gruppe von Menschen entstehen lässt: die langfristigen Überlebenden, die oft Jahre oder Jahrzehnte nach der Diagnose leben.

Persönliche Erfahrung von Viviane Mee

Diese neuen Realitäten spiegeln sich auch in den Geschichten von Betroffenen wider. Viviane Mee, eine Naturwissenschaftlerin aus der Schweiz, kennt die Herausforderungen aus erster Hand. Seit sechs Jahren kämpft sie gegen einen Tumor in ihrer Beinmuskulatur. Für sie ist nicht nur die Erkrankung selbst belastend, sondern vor allem der emotionale und körperliche Alltag mit der Krankheit.

Mee betont, dass Rückschläge während der Behandlung die größte Hürde darstellen. Es sei enorm energieraubend, sich nach einem solchen Schicksalsschlag erneut auf eine Behandlung einzulassen und dennoch den Mut zu haben, weiterzumachen. Ihr Beispiel zeigt, dass die physische Erkrankung nur eine Seite der Medaille ist. Die psychische Belastung durch die Unsicherheit und den Behandlungsverlauf erfordert eine starke innere Widerstandskraft.

Pilotprojekt zur Unterstützung von Überlebenden

Die Krebsliga Schweiz reagiert auf diese Erkenntnisse mit einem neuen Ansatz. Die Organisation ist überzeugt, dass die rein medizinische Behandlung nicht mehr ausreicht. Um Betroffenen langfristig eine gute Lebensqualität zu ermöglichen, wird ein Pilotprojekt gestartet. In Winterthur und bald auch im Tessin erhalten Patienten nach Bedarf einen speziellen Coach zur Seite gestellt.

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Manuel Weber, Cancer-Survivor-Spezialist der Krebsliga Schweiz, erklärt das Ziel dieses Programms. Der Fokus soll sich von der reinen Heilung hin zur langfristigen Unterstützung verschieben. Dabei ist es entscheidend, genau zu erfassen, was die Menschen wo und zu welchem Zeitpunkt für ihre Lebensqualität brauchen. Ein Umdenken ist notwendig, da die Zahl der Krebsüberlebenden kontinuierlich steigt und sie spezifische Bedürfnisse haben.

Dieser Paradigmenwechsel bedeutet, dass das Gesundheitssystem nicht nur auf die Akutphase, sondern auf die gesamte Lebensspanne nach der Diagnose ausgerichtet werden muss. Die Kombination aus medizinischer Exzellenz und psychologischer sowie sozialer Begleitung soll dazu beitragen, dass Patienten wie Viviane Mee ihre Krankheit nicht nur überleben, sondern auch ein erfülltes Leben danach führen können. Die Studie und die daraus resultierenden Maßnahmen markieren einen wichtigen Schritt in der modernen Krebsversorgung in der Schweiz.