Krebs-Impfung zeigt beeindruckende Ergebnisse Tumore schrumpfen und verschwinden

Eine klinische Studie mit einem neuen Impfstoff gegen fortgeschrittenen Kopf-Hals-Krebs liefert vielversprechende Ergebnisse. Bei vielen Patienten schrumpften die Tumore dramatisch, in einigen Fällen verschwanden sie ganz. Die Therapie wirkt dreifach und bietet eine bequeme Anwendungsform.

Neue Hoffnung für Krebsbetroffene Eine neuartige Impfung zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von fortgeschrittenem Kopf-Hals-Krebs In einer klinischen Studie mit über 100 Teilnehmenden konnte der Wirkstoff Amivantamab bei vielen Patientinnen und Patienten zu einer deutlichen Schrumpfung der Tumore führen In einigen Fällen verschwand der Krebs sogar vollständig Die Studienergebnisse wurden am Sonntag auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology der weltweit grössten Krebskonferenz vorgestellt An der Studie nahmen 102 Patientinnen und Patienten mit Kopf-Hals-Krebs teil deren Tumor bereits gestreut war oder nach einer vorherigen Behandlung wieder aufgetreten war und die auf andere Therapien nicht mehr ansprachen Bei 43 der Teilnehmenden schrumpfte der Krebs innerhalb weniger Wochen dramatisch Bei 15 Personen verschwand der Tumor vollständig Kevin Harrington Professor für biologische Krebstherapien spricht gegenüber dem Guardian von einer beispiellos starken Reaktion und betont dass die Behandlung das Potenzial habe jährlich vielen Tausenden von Patientinnen und Patienten zu helfen Der Wirkstoff Amivantamab der von Johnson & Johnson entwickelt wurde wirkt auf dreifache Weise Zuerst blockiert er ein Wachstumsprotein das für das Tumorwachstum wichtig ist Gleichzeitig hemmt er einen Signalweg den Krebszellen nutzen um Resistenzen gegen Behandlungen zu entwickeln Darüber hinaus aktiviert er gezielt das körpereigene Immunsystem damit es die Krebszellen erkennt und bekämpft Die Impfung wird alle drei Wochen verabreicht Im Unterschied zu vielen herkömmlichen Krebsbehandlungen erfolgt die Verabreichung durch eine Injektion unter die Haut und nicht durch eine intravenöse Infusion Das macht die Therapie für die Betroffenen schneller und deutlich bequemer Die Nebenwirkungen waren überwiegend leicht bis mittelschwer und weniger als einer von zehn Studienteilnehmenden musste die Behandlung abbrechen Ähnliche positive Effekte werden auch in anderen Krebsarten untersucht Derzeit laufen etwa 60 weitere klinische Studien mit Amivantamab unter anderem für Darmkrebs Magenkrebs und bestimmte Hirntumore Die Forschung in der Immuntherapie macht rasche Fortschritte und bietet neue Hoffnung für viele Menschen deren Krebs als unheilbar gil.

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