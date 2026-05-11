Die Gesundheitskosten werden auch im kommenden Jahr ansteigen, allerdings nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber insbesondere die Ausgaben für Spitex-Leistungen und psychologische Psychotherapie spielen eine Rolle. Die Verlagerung von stationären zu ambulanten Behandlungen und höhere Löhne wirken sich verzögert auf die Tarife aus. Auch höhere Beschaffungskosten und Kapitalerträge der Versicherer beeinflussen die Prämienentwicklung. Mit dem neuen ambulanten Tarifsystem Tardoc ist eine gewisse Unsicherheit verbunden, aber ein Kosteneinschränkungsmechanismus begrenzt den Spielraum. Die Prämienentwicklung normalisiert sich nach den starken Anstiegen der vergangenen Jahre, aber Risiken bestehen vor allem in der wirtschaftlichen Lage und bei den Kapitalerträgen.

Krankenkassenprämien steigen 2027 im Durchschnitt um 3,7 Prozent. Die Gesundheit skosten werden auch im kommenden Jahr ansteigen, allerdings nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Jahren.

Die Gründe dafür sind vielfältig, aber insbesondere die Ausgaben für Spitex-Leistungen und psychologische Psychotherapie spielen eine Rolle. Die Verlagerung von stationären zu ambulanten Behandlungen und höhere Löhne wirken sich verzögert auf die Tarife aus. Auch höhere Beschaffungskosten und Kapitalerträge der Versicherer beeinflussen die Prämienentwicklung. Mit dem neuen ambulanten Tarifsystem Tardoc ist eine gewisse Unsicherheit verbunden, aber ein Kosteneinschränkungsmechanismus begrenzt den Spielraum.

Die Prämienentwicklung normalisiert sich nach den starken Anstiegen der vergangenen Jahre, aber Risiken bestehen vor allem in der wirtschaftlichen Lage und bei den Kapitalerträgen





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