Kraken-Strategie: Wie Oktopussen sich durch winzige Ritzen zwängen

Forscher der National University of Singapore entschlüsseln die Bewegungsmuster von Octopus vulgaris und Octopus maya beim Durchpressen durch enge Öffnungen für Softroboter-Designs.

Wissenschaftler der National University of Singapore haben die komplexen Bewegungsabläufe von Oktopus sen analysiert, um zu verstehen, wie sich diese Weichtiere durch extrem enge Ritzen zwängen. Ein Forschungsteam um Wenci Xin hat in einer Studie im Journal of Experimental Biology detaillierte Aufnahmen der Tiere erstellt, um die Mechanismen zu entschlüsseln, die es ihnen ermöglichen, sich fast so flüssig wie Wasser durch Öffnungen zu pressen, die kleiner sind als ihr Körper.

Experimentelle Anordnung und Messmethoden

Das Team untersuchte dabei zwei spezifische Arten: den Gewöhnlichen Kraken (Octopus vulgaris) und den Mexikanischen Vieraugenkraken (Octopus maya). Als zentrales Maß diente der Abstand zwischen den Augen der Tiere, da dieser einen präzisen Hinweis auf die Größe der harten Knorpelkapsel liefert, die das Zentralnervensystem umgibt. Dieser Abstand variierte zwischen den getesteten Individuen zwischen 15 und 35 Millimeter.

Also read Fünf Fragen zur Beurteilung von Evergreen-Fonds

Um die Grenzen der Beweglichkeit zu testen, stellten die Forscher Öffnungen bereit, die entweder bis zu fünf Millimeter kleiner oder bis zu fünf Millimeter größer waren als der jeweilige Augenabstand. Diese spezifischen Dimensionen ermöglichten es den Forschenden, genau zu beobachten, wie die Tiere reagierten, wenn der verfügbare Durchlass enger wurde als ihre physiologisch bedingte Minimalgröße.

Zwei unterschiedliche Strudeltechniken

Die Filmaufnahmen offenbarten, dass die Kraken je nach Größe der Öffnung zwei klar unterscheidbare Strategien anwendeten. Bei größeren Löchern erkundeten Gewöhnliche Kraken die Öffnung zunächst mit einem Arm. Sobald diese Kontakt aufgenommen hatte, folgten weitere Arme, bis das Loch komplett gefüllt war. Anschließend drückten die bereits auf der anderen Seite befindlichen Arme kräftig gegen die Wand, um den Kopf, den Mantel und die restlichen Tentakel durch die Lücke zu ziehen.

Advertisement

Bei deutlich kleineren Löchern änderte sich die Taktik grundlegend. Hier zwängten die Kraken im letzten Schritt erst sämtliche Arme nacheinander durch die Öffnung. Erst nachdem alle Tentakel sicher auf der anderen Seite waren, folgten der Kopf und der Mantel. Mexikanische Vieraugenkraken verhielten sich beim größeren Loch identisch, erforschten aber das kleinere Loch nicht, sondern ignorierten es.

Eingeschränkte Generalisierbarkeit der Daten

Trotz der faszinierenden Einblicke betonen die Wissenschaftler, dass die Ergebnisse aus methodischen Gründen nicht uneingeschränkt verallgemeinert werden können. Für die Studie wurden lediglich drei Individuen des Gewöhnlichen Oktopoden getestet. Beim Mexikanischen Vieraugenkraken kamen vier Tiere zum Einsatz. Die kleine Stichprobe bedeutet, dass individuelle Unterschiede in der Beweglichkeit oder dem Verhalten nicht vollständig erfasst wurden.

Zudem zeigten nicht alle Versuche einen erfolgreichen Durchgang. Fehlgeschlagene Durch Versuche deuten darauf hin, dass Kraken möglicherweise nicht präzise einschätzen können, ob sie durch eine spezifische Öffnung passen werden. Dies wirft Fragen nach der kognitiven Bewertung von Räumen bei diesen intelligenten Cephalopoden auf.

Anwendungspotenzial für die Robotik

Wenci Xin sieht in diesen biologischen Erkenntnissen ein enormes Potenzial für die Entwicklung spezialisierter Softroboter. Die Fähigkeit, sich durch winzige Öffnungen zu zwängen, ist ein entscheidender Vorteil bei Such- und Erkundungsmissionen in unwegsamem Terrain. Indem Roboter die Bewegungsabläufe der Oktopussen nachahmen, könnten sie in Zukunft in Trümmern oder unterirdischen Hohlräumen operieren, wo starre Maschinen versagen würden. Die Forschung liefert somit nicht nur biologische Einsichten, sondern auch technische Lösungsansätze für die Robotik.