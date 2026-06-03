Kraftstoffrationierungen in besetzten ukrainischen Gebieten als Folge ukrainischer Angriffe auf russische Ölinfrastruktur

Rationierungen von Benzin und Diesel in der besetzten Krim und Luhansk sowie ein Kerosinexportverbot in Russland werden als direkte Reaktion auf ukrainische Attacken auf die russische Ölindustrie eingestuft. Die Maßnahmen verdeutlichen die zunehmende Belastung der russischen Versorgungskette durch den Krieg.

In den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, darunter die 2014 annektierte Krim und das Separatistengebiet Luhansk, wurden vorübergehende Rationierungen für Benzin, Diesel und Kerosin eingeführt.

Auf der Krim ist die Abgabe von Benzin bereits seit dem Wochenende auf maximal 20 Liter pro Person beschränkt, und auch in Luhansk gelten nun ähnliche Limits für die Kraftstoffsorten AI-95 (Super), AI-92 (Normal) und Diesel. Die russische Regierung hat zusätzlich erstmals bis Ende November die Ausfuhr von Kerosin verboten. Als offizielle Begründung für diese Maßnahmen werden die aktuellen Vorräte und eine gestiegene Nachfrage genannt.

Experten und Beobachter sehen jedoch einen direkten Zusammenhang mit den anhaltenden ukrainischen Angriffen auf russische Öl- und Kraftstoffinfrastruktur. Seit Monaten setzt die ukrainische Armee im Rahmen ihrer Verteidigungsstrategie gezielt russische Raffinerien, Treibstofflager und Transportwege unter Beschuss, um die Nachschublinien der russischen Streitkräfte zu stören. Diese Attacken haben bereits zu erheblichen Engpässen und Produktionsausfällen in der russischen Ölindustrie geführt und zwingen Moskau nun zu internen Rationierungsmaßnahmen, um die eigene Bevölkerung und die Militärlogistik zu versorgen.

Die Rationierungen in den besetzten Gebieten und das Exportverbot für Kerosin sind daher nicht nur als Reaktion auf angebliche Marktengpässe zu verstehen, sondern auch als indirekte Folge des ukrainischen Widerstands und der Schwächen in der russischen Treibstoffversorgungskette. Die Entscheidung, die Kraftstoffabgaben in Luhansk zu limitieren, unterstreicht die anhaltenden logistischen Herausforderungen, mit denen die russische Besatzungsverwaltung in der Ukraine konfrontiert ist.

Die regionale Bevölkerung leidet bereits unter der allgemeinen Kriegswirtschaft, Inflation und eingeschränkter Bewegungsfreiheit; die Benzinrationierung verschärft diese Probleme zusätzlich und könnte zu weiterer Unzufriedenheit führen. Gleichzeitig demonstriert die ukrainische Seite mit ihren Angriffen auf Energieziele ihre Fähigkeit, auch tief im russischen Hinterland Schaden anzurichten und die Kriegsführung Moskaus finanziell und logistisch zu belasten. Die russische Regierung versucht indes, die inneren Auswirkungen der Sanktionen und des Krieges durch Maßnahmen wie das Kerosinexportverbot abzufedern, was wiederum den internationalen Ölmarkt beeinflussen könnte.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, wie der Krieg in der Ukraine zunehmend auf die russische Wirtschaft und Zivilgesellschaft durchschlägt. Was ursprünglich als schneller Sieg geplant war, hat sich in einen langen, ressourcenintensiven Konflikt verwandelt, der beide Seiten stark beansprucht. Während das ukrainische Militär mit begrenzten Mitteln hohe symbolische und taktische Erfolge gegen die russische Infrastruktur erzielt, muss Moskau immer mehr Innenressourcen mobilisieren, um die Stabilität im eigenen Land und in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten.

Die Rationierungen sind damit ein weiteres Indiz dafür, dass der Krieg nicht nur an der Front, sondern auch im Bereich der Versorgung entschieden wird. Beide Seiten befinden sich in einerphase der Ermüdung, und die Fähigkeit, die Bevölkerung und die Streitkräfte mit Energie zu versorgen, wird zu einem immer kritischeren Faktor für den Ausgang des Konflikts





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