Raffinerien kompensieren Iran-Krieg mit hoher Auslastung. Crack-Spreads fallen auf Monatestiefstände, was Inflation dämpft, trotz anhaltender geopolitischer Risiken.

Die Margen für die Verarbeitung von Rohöl zu Kernkraftstoffen sind auf ein Niveau gesunken, das seit mehreren Monaten nicht mehr erreicht wurde. Eine Kombination aus einer sich erholenden globalen Angebotsstruktur und einer schleppenden weltweiten Nachfrage dämpft die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieg es auf die Energiepreise erheblich. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Abweichung von den Erwartungen, die nach dem Konfliktausbruch im Februar zunächst auf stark steigende Kosten getippt hatten.

Kernprodukte und Marktdaten im Detail

Die sogenannten Crack-Spreads, welche die Gewinnmargen zwischen Rohöl und raffinierten Produkten wie Diesel und Benzin messen, verzeichnen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Rückgang. Bei Diesel, dem weltweit wichtigsten Kraftstoff für Industrie und Transport, bewegen sich die Margen sowohl in Asien als auch in Europa nahe dem niedrigsten Stand seit Juli. Diese Kennzahl ist ein zentraler Indikator für die Gesundheit der Raffineriebranche und die aktuelle Marktsituation.

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Auf dem US-amerikanischen Markt, dem grössten Verbraucher von Autobenzin in den USA, sind die Produktionsmargen auf das Niveau vor dem Beginn des Konflikts gefallen. In Europa liegt die entsprechende Kennzahl auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2023. Diese Fallraten bei den Margen bedeuten zumindest vorübergehend einen nachlassenden Inflationsdruck für Verbraucher, Unternehmen und die beteiligten Zentralbanken, da die Kosten für Endprodukte nicht weiter massiv ansteigen.

Angebotserholung und globale Lieferketten

Nach dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar waren die Energiepreise zunächst stark gestiegen, nachdem der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus massiv eingebrochen war und Raffinerien am Persischen Golf durch Angriffe beschädigt worden waren. Die heutige Trendwende ist primär darauf zurückzuführen, dass Raffinerien weltweit ihre Anlagen stark ausgelastet haben, um die ausgefallenen Lieferungen aus der Krisenregion zu ersetzen. Ausnahmen bilden aktuell der Persische Golf und Russland, wo ukrainische Drohnenangriffe weiterhin Anlagen zum Ziel haben und die Produktion beeinträchtigen.

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Die weltweite Nachfrage nach Energie ist deutlich gesunken, was die Auswirkungen der anfänglichen Kraftstoffknappheit zusätzlich gemildert hat. Europa importiert unterdessen Diesel aus Asien, um die Nachfrage in diesem Winter zu decken, und kauft damit in einer Region mit reichlichem Angebot ein. Gleichzeitig erholen sich die Exporte aus dem Nahen Osten. Die Transporte aus der Golfregion, die die Meerenge von Hormus passieren, nehmen offenbar wieder zu, was die Versorgungsängste reduziert.

Marktdaten, Analysteneinschätzungen und Risiken

Sinkende Crack-Spreads zeigen, dass die Preise raffinierter Kraftstoffe schneller fallen als die Rohölpreise, wobei die absoluten Preise weiterhin höher liegen als in der Zeit vor dem Iran-Krieg. Die Dieselverladungen aus den Häfen Saudi-Arabiens lagen in der ersten Novemberhälfte bei mehr als 600.000 Barrel pro Tag. Das entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem vergangenen Monat, wie Ernest Censier, Marktanalyst bei Vortexa, mitteilte. Diese Daten belegen eine stabile Lieferlage trotz geopolitischer Spannungen.

Dennoch bestehen anhaltende Preisrisiken. Dazu zählt insbesondere die jüngste Zunahme von Angriffen auf Schiffe nahe der Strasse von Hormus, die eine erneute Eskalation in der Region drohen lässt. Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf Russlands Energiewirtschaft fort, um Moskaus Kriegskasse zu schmälern. Dadurch sind die Verarbeitungsraten laut Rystad Energy auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gefallen, was die globale Angebotsbilanz weiterhin belastet.

Zukünftige Entwicklung und Konsumkosten

Xavier Tang, leitender Marktanalyst bei Vortexa, warnte davor, dass Raffinerien im Nahen Osten weiterhin anfällig für Angriffe sind. Wenn der Konflikt eskaliert, könnten die Exporte sauberer Produkte aus der Golfregion eingeschränkt werden, was die aktuelle Entspannung auf den Märkten schnell zunichtemachen würde. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Verbraucherkosten wider. Die Benzinpreise für Verbraucher in den USA liegen bei etwa 3,50 Dollar je Gallone, verglichen mit rund 2,80 Dollar je Gallone Ende 2025.

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Die aktuelle Situation zeigt, dass die Energieindustrie flexibel auf Schocks reagieren kann, solange die Infrastruktur nicht massiv zerstört wird. Für die globale Wirtschaft bedeutet die Rückkehr der Margen zu vorherigen Niveaus eine Entlastung, die jedoch fragile sein kann. Jede erneute Zuspitzung der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten oder im Schwarzmeerraum könnte die Preise erneut treiben und die jüngsten Fortschritte bei der Stabilisierung der Crack-Spreads gefährden.