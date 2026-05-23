Kräftiges Hoch sorgt für sommerliche Temperaturen in der Deutschschweiz

Ein kräftiges Hoch hat sich nach Mitteleuropa ausgedehnt und bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter. Sommerliche Temperaturen sind zu erwarten, insbesondere in den Niederungen und im Mittelland.

Ein kräftiges Hoch hat sich nach Mitteleuropa ausgedehnt. Es bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter und sorgt für sommerliche Temperaturen. Wetter prognose für die Deutschschweiz , Nord- und Mittelbünden.

In den Niederungen wird die Temperatur am frühen Morgen zwischen 10 und 14 Grad betragen, am Nachmittag können es bis zu 29 Grad werden. Im Mittelland wird es am Nachmittag mäßig biseig. In den Alpentälern kann es nachmittags teils kräftige Talwinde geben. In den Bergen wird es schwach biseig, entlang der Voralpen mäßig nordöstlich.

Die Nullgradgrenze liegt auf 4000 Metern. Sonnig, am Nachmittag über den Bergen kann es ein paar Quellwolken geben. In den Niederungen wird die Tiefsttemperatur um 12 Grad betragen, die Höchsttemperatur um 29 Grad, im Wallis sogar 31 Grad. Im Mittelland wird es schwach biseig, in der zweiten Tageshälfte mäßig.

In den Bergen wird es schwach bis mäßig nordöstlich. Die Nullgradgrenze liegt auf 4000 Metern. In den Niederungen wird die Tiefsttemperatur um 14 Grad betragen, in Hügellagen und städtischen Gebieten bis 18 Grad, die Höchstwerte um 30 Grad, im Oberengadin sogar 22 Grad. In den Bergen wird es schwach bis mäßig nordöstlich.

Die Nullgradgrenze liegt auf 4000 Metern. Bereits am Vormittag sollte man Sonnencreme auftragen und regelmäßig erneuern. Outdoor-Aktivitäten sollten möglichst in die Morgen- oder Abendstunden gelegt werden. Wetter live erleben, Fotos und Videos teilen und den Wetterbericht von morgen aktiv mitgestalten.

In der Facebook-Gruppe 'Dein Wetter in der Schweiz' laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch - direkt aus dem Geschehen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter 'Wetterimpressionen von gestern und heute'





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