KPop Demon Hunters bricht Streaming-Rekorde und dominiert die Netflix-Charts

Der Animationsfilm KPop Demon Hunters hält sich seit fast elf Monaten in den Netflix-Charts und hat mit über 617 Millionen Abrufen alle Rekorde gebrochen. Die Geschichte einer K-Pop-Girlgroup, die Dämonen jagt, hat ein globales Publikum begeistert und den Titelsong Golden zum Sommerhit 2025 gemacht.

Das Animations-Musical KPop Demon Hunters ist seit fast elf Monaten auf Netflix verfügbar und hat sich als einer der größten Erfolge des Streamingdienstes etabliert. Mit beeindruckenden 325,1 Millionen Abrufen in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung am 20.

Juni 2025 führt der Film die Netflix-Bestenliste an und hält sich seit acht Monaten ununterbrochen in den Top Ten der meistgestreamten englischsprachigen Filme. Rechnet man die Abrufzahlen der vergangenen 46 Wochen zusammen, summieren sich diese auf rund 617 Millionen, was den Film zum absoluten Spitzenreiter macht. Selbst die erfolgreichste Netflix-Serie Squid Game aus dem Jahr 2021 kommt mit 265,2 Millionen Abrufen in den ersten 91 Tagen nicht an diese Zahlen heran.

Der Film erzählt die Geschichte der K-Pop-Girlgroup Huntrix, die ein Doppelleben als Popstars und Dämonenjägerinnen führt. Als eine rivalisierende Boyband auftaucht, stellt sich heraus, dass die Jungs in Wahrheit Dämonen sind, die bekämpft werden müssen. Die Produktion von Pictures Animation verbindet auf einzigartige Weise Musik, Action und Fantasy-Elemente, was den Film zu einem globalen Phänomen gemacht hat.

Der Titelsong Golden aus KPop Demon Hunters wurde zum offiziellen Sommerhit 2025 in Deutschland und stand neun Wochen lang auf Platz eins der Single-Charts. Auch heute noch ist der Song in den Top Ten zu finden, zuletzt auf Rang neun. Die Kombination aus mitreißender Musik, einer fesselnden Handlung und atemberaubender Animation hat das Animations-Musical zu einem unumstrittenen Publikumsmagneten gemacht. KPop Demon Hunters hat nicht nur die Streaming-Rekorde gebrochen, sondern auch die Popkultur weltweit beeinflusst.

Die Hauptdarstellerinnen der Girlgroup Huntrix sind zu internationalen Stars geworden, und der Film hat eine neue Ära der animierten Musikfilme eingeläutet. Mit seiner einzigartigen Mischung aus K-Pop, Fantasy und Action hat KPop Demon Hunters eine breite Fangemeinde gewonnen und zeigt, dass animierte Filme nicht nur für Kinder, sondern auch für ein erwachsenes Publikum von großer Bedeutung sind.

Die Erfolge des Films unterstreichen die wachsende Bedeutung von animierten Inhalten im Streaming-Zeitalter und beweisen, dass gut gemachte Animationen ein globales Publikum erreichen können





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