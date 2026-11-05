Kozo Tashima tritt als Gegenkandidat zu Gianni Infantino bei der Fifa-Präsidentschaftswahl 2027 an

Japanischer Funktionär Kozo Tashima kandidiert gegen den amtierenden Fifa-Chef Gianni Infantino. Die Uefa benennt bisher keinen Gegner, während Infantino an der Wiederwahl im März 2027 festhält.

Im langanhaltenden Machtkampf innerhalb der internationalen Fussballorganisation Fifa bekommt der amtierende Präsident Gianni Infantino nun erstmals einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für die bevorstehende Wahl entgegengebracht. Wie japanische Medienberichte nach einer Sitzung des Nationalverbands berichten, wird der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima offiziell um das höchste Amt im Weltsport bewerben. Tashima, der 68 Jahre alt ist, fungiert aktuell als Ehrenvorsitzender von Japans Fussballverband und ist seit dem Jahr 2015 als Mitglied im 37-köpfigen Fifa -Council, dem führenden Spitzengremium der Dachorganisation, tätig.

Formale Hürden der Kandidatur und Unterstützungsbedarf

Die formale Einreichung der Bewerbungsunterlagen für die Wahl des Fifa-Präsidenten beim Weltverband muss zwingend bis zum 18. November erfolgen, um gültig zu sein. Der japanische Fussballverband unterstützt die Kandidatur Tashimas laut den vorliegenden Berichten aktiv und offiziell. Um jedoch zur finalen Wahl zugelassen zu werden, muss Kozo Tashima zusätzlich die formelle Unterstützung von vier weiteren nationalen Verbänden nachweisen, was eine erhebliche diplomatische Hürde darstellt. Bislang hat die Europäische Fussball-Union Uefa, welche als schärfster politischer Gegner des umstrittenen Schweizers Infantino gilt, noch keinen eigenen Gegenkandidaten benannt, was die strategische Situation weiter unübersichtlich macht.

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Infantinos Selbstbewusstsein und Antwort auf Uefa-Forderungen

Gianni Infantino strebt beim nächsten Fifa-Kongress, der am 18. März 2027 in der marokkanischen Metropole Rabat stattfindet, die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit an. Der 56-Jährige hat angekündigt, die 42 Fragen der Uefa zu den umstrittenen WM-Investorenplänen sowie anderen kritischen Vorfällen beantworten zu wollen. „Wir arbeiten daran und werden natürlich alle gestellten Fragen beantworten, soweit es das Verfahren zulässt und soweit wir dazu in der Lage sind“, sagte Infantino vor Medienvertretern am Rande der U15-WM in Baku. Die Uefa hatte vor wenigen Tagen eine Frist bis zum 2. November für die Beantwortung des Fragenkatalogs gefordert, doch Infantino zeigt sich trotz der anhaltenden internen und externen Kritik selbstbewusst. „Ich wurde von 211 Mitgliedsverbänden aus der ganzen Welt gewählt“, betonte der Schweizer und fügte hinzu, dass man in einer demokratischen Organisation unterschiedliche Ansichten akzeptieren müsse.

Unterstützung durch AFC und strategische Neuausrichtung

Die Wahrscheinlichkeit einer Abwahl des umstrittenen Fifa-Präsidenten Gianni Infantino wird nach Angaben von Beobachtern immer geringer. Auf einem ausserordentlichen Kongress des asiatischen Kontinentalverbands AFC in Tokio hat dessen Präsident Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa seine uneingeschränkte Unterstützung für eine vierte Amtszeit des Schweizers ausgesprochen. Al-Chalifa räumte zwar frühere Probleme im Zusammenhang mit Infantino ein, betonte jedoch, dass der Weltverband nun vorwärts blicken müsse und der Fussball am stärksten sei, wenn man mit einer gemeinsamen Vision zusammenarbeite. Schon zuletzt hatte der Top-Funktionär aus Bahrain im Machtkampf moderatischere Töne angeschlagen, obwohl er vor einigen Monaten noch ein scharfes gemeinsames Schreiben mit den Chefs der Kontinentalverbände aus Europa und Nord- sowie Mittelamerika verfasst hatte.

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Wachsende Mehrheit und politische Stabilisierung

Die Unterstützung für den 56-jährigen Infantino war zuletzt deutlich gewachsen, nachdem er nach einem im Sommer gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren massiv unter Druck geraten war. Anfang Oktober hatten 22 arabische Verbände, darunter 12 aus Asien, ihre Unterstützung für Infantino erklärt. Afrikas 54 Fussballverbände stehen nach Angaben des Kontinentalverbands Caf ebenso fest hinter dem Schweizer. Infantino hatte auf die scharfe Kritik an seinem Führungsstil reagiert und seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der Fifa angeboten. Er führt den Weltverband seit 2016 an und möchte diese Führungsaufgabe nach Rabat verlängern, wobei Verbände aus Europa und dem Concacaf-Raum ihm zuvor das Vertrauen entzogen hatten.

Konkurrenz durch Ramon Vega und offene Fragen

Ein weiterer früherer Fussballprofi, Ramon Vega aus der Schweiz, hatte ebenfalls angekündigt, kandidieren zu wollen, scheiterte jedoch bereits mehrfach daran, die notwendigen Unterstützer zu mobilisieren. Der 55-Jährige steht somit vor ähnlichen organisatorischen Hürden wie Kozo Tashima. Infantino betonte zudem seinen Willen zur Versöhnung mit der Uefa und sagte, er sei immer bereit, mit offenen Armen, offenem Geist und offenem Herzen mit jedem zu diskutieren, um zu prüfen, was für alle besser gemacht werden kann. Bis zum 18. November hat die Opposition noch Zeit, offiziell einen Bewerber zu benennen, während Infantino auf die demokratische Legitimation durch die breite Mehrheit der Mitgliedsverbände verweist.