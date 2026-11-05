Kozo Tashima stellt sich als Gegenkandidat zu Gianni Infantino zur FIFA-Präsidentschaftswahl

Der ehemalige japanische Nationalspieler Kozo Tashima bewirbt sich um das FIFA-Präsidentenamt und wird vom japanischen Verband unterstützt. Gianni Infantino steht vor der Wiederwahl in Rabat 2027.

Im anhaltenden Machtkampf um die Führung des internationalen Fußballverbands FIFA tritt der 68-jährige Kozo Tashima als erster ernstzunehmender Gegenkandidat für die nächste Präsidentenwahl hervor. Der frühere japanische Nationalspieler gibt laut Berichten japanischer Medien nach einer Sitzung des Nationalverbands bekannt, sich um das höchste Amt in der Weltsportorganisation zu bewerben.

Tashima-Bewerbung wird vom japanischen Verband unterstützt

Kozo Tashima ist seit 2015 Mitglied des 37-köpfigen FIFA-Councils, dem zentralen Spitzengremium des Dachverbands, und bekleidet aktuell das Amt des Ehrenvorsitzenden des japanischen Fußballverbands. Die Unterstützung seiner Kandidatur durch den japanischen Verband ist den Informationen zufolge bereits gesichert, um die formale Zulassung zur Wahl zu erlangen, bedarf es jedoch zusätzlicher Schritte.

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Zur Einreichung der Kandidatur für die Wahl des FIFA-Präsidenten besteht eine Frist bis zum 18. November beim Weltverband. Tashima muss noch den Nachweis erbringen, dass er die Unterstützung von vier weiteren Fußballverbänden hinter sich hat, um als offizieller Bewerber im Rennen zu bleiben und zur Abstimmung zugelassen zu werden.

Infantino strebt vierte Amtszeit in Rabat an

Der derzeitige FIFA-Präsident Gianni Infantino, der den Verband seit 2016 anführt, strebt beim nächsten FIFA-Kongress am 18. März 2027 in der marokkanischen Metropole Rabat die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit an. Infantino, der 56 Jahre alt ist, zeigte sich vor Medienvertretern am Rande der U15-WM in Baku selbstbewusst und verwies auf seine demokratische Legitimation durch die 211 Mitgliedsverbände aus der ganzen Welt.

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Infantino betonte, dass in einer demokratischen Organisation unterschiedliche Ansichten akzeptiert werden müssen und dass die Ansichten der großen Mehrheit der Mitgliedsverbände respektiert werden müssten. Der Schweizer hatte im Sommer massiven Druck durch einen gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren erfahren, doch seine Unterstützung ist zuletzt wieder deutlich gewachsen.

Uefa und AFC positionieren sich zum Wahlkampf

Die Europäische Fußball-Union Uefa, die als schärfster Gegner von Infantino gilt, hat bisher keinen eigenen Gegenkandidaten benannt, wobei die Opposition bis zum 18. November Zeit hat, offiziell einen Bewerber zu melden. Infantino hatte angekündigt, die 42 Fragen der Uefa zu den WM-Investorenplänen und anderen umstrittenen Vorfällen beantworten zu wollen, wobei die Uefa eine Beantwortung des Fragenkatalogs bis zum 2. November gefordert hatte.

Auf einem außerordentlichen Kongress des asiatischen Kontinentalverbands AFC in Tokio sprach sich dessen Präsident Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa ausdrücklich für eine vierte Amtszeit von Gianni Infantino aus und sicherte uneingeschränkte Unterstützung zu. Al-Chalifa räumte frühere Probleme ein, betonte jedoch, dass der Weltverband nun vorwärts blicken müsse, um mit einer gemeinsamen Vision und einem einheitlichen Ziel zusammenzuarbeiten.

Konkurrenz durch Ramon Vega und verbandsinterne Unterstützung

Der frühere Schweizer Fußballprofi Ramon Vega hatte ebenfalls angekündigt, kandidieren zu wollen, scheiterte jedoch bereits mehrfach daran, die notwendigen Unterstützer zu mobilisieren. Der 55-jährige Vega steht somit im Schatten der breiteren Unterstützung, die Infantino mittlerweile erfährt, da vor allem Verbände aus Europa und dem Concacaf-Raum dem Schweizer jüngst das Vertrauen entzogen hatten.

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Trotz dieser Entzückung des Vertrauens stehen Afrikas 54 Fußballverbände nach Angaben des Kontinentalverbands Caf fest hinter dem Schweizer Präsidenten, und Anfang Oktober erklärten 22 arabische Verbände, darunter 12 aus Asien, ihre Unterstützung für Infantino. Infantino reagierte auf die Kritik an seinem Führungsstil, indem er seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der FIFA anbot, um die Spannungen im Weltverband zu entschärfen.