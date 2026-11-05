Kozo Tashima kündigt Fifa-Präsidentschaftskandidatur an

Der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima bewirbt sich um das Amt des FIFA-Präsidenten und tritt damit Gianni Infantino in die Quere. Analyse der Kandidaten und Unterstützung.

Der Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten erhält durch die Ankündigung von Kozo Tashima eine neue, ernstzunehmende Dimension. Der 68-jährige ehemalige japanische Nationalspieler und Ehrenvorsitzende des Japanischen Fußballverbands wird sich nach Berichten japanischer Medien um das höchste Amt im Weltsport bewerben. Tashima, der seit 2015 Mitglied des 37-köpfigen FIFA-Rats ist, tritt damit erstmals direkt als ernsthafter Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino auf.

Kandidatur von Kozo Tashima bestätigt

Kozo Tashima bestätigte seine Absicht nach einer Sitzung des Nationalverbands in Japan, sich offiziell für die Präsidentschaft der FIFA zu bewerben. Diese Entwicklung markiert den ersten konkreten Gegenkandidaten zu Gianni Infantino für die Wahl im Jahr 2027. Bis zum 18. November müssen alle potenziellen Kandidaten ihre Bewerbung beim Weltverband einreichen. Die Kandidatur von Kozo Tashima wird offiziell vom Japanischen Fußballverband unterstützt, was ihm bereits einen wichtigen politischen Rückhalt verschafft.

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Um für die Wahl zugelassen zu werden, muss Kozo Tashima jedoch noch die formelle Unterstützung von vier weiteren nationalen Verbänden nachweisen. Dieser Prozess stellt für Bewerber oft eine Hürde dar, da die Nominierungen unter Verbänden streng geheim gehalten werden, bis die Frist abläuft. Sollte er diese Bedingung erfüllen, tritt er in einen direkten Wettbewerb mit den etablierten Interessen der großen Kontinentalverbände ein. Derzeit ist unklar, welche Verbände sich ihm anschließen werden.

Gianni Infantino strebt vierte Amtszeit an

Gianni Infantino, der den Weltverband seit 2016 führt, strebt beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 in der marokkanischen Metropole Rabat die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit an. Der 56-jährige Schweizer blickt auf eine Phase wachsender Unterstützung zurück, nachdem er zuvor Kritik aus Europa und Nordamerika erfahren hatte. Infantino argumentiert, dass er von 211 Mitgliedsverbänden weltweit gewählt wurde und diese demokratische Legitimität respektiert werden müsse.

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Trotz anhaltender Kritik äußerte sich Gianni Infantino selbstbewusst gegenüber der Presse. Er betonte, dass in einer demokratischen Organisation unterschiedliche Ansichten akzeptiert werden müssen. Die große Mehrheit der Verbände habe ihm sein Vertrauen geschenkt. Infantino wies darauf hin, dass es Teil des demokratischen Prozesses sei, auch die Ansichten der Mehrheit zu respektieren, während er gleichzeitig offen für Diskussionen bleibt.

Kontroverse um WM-Investoren und UEFA-Kritik

Hinter der aktuellen Kandidatensituation steht die kontroverse Diskussion um die Vermarktung der WM-Rechte. Gianni Infantino war im Sommer massiv unter Druck geraten, nachdem sein Vorstoß, externe Investoren in die kommerzielle Verwertung der Weltmeisterschaften einzubinden, gescheitert war. Die Europäische Fußball-Union (UEFA), als schärfster Gegner von Infantino, hatte zuvor einen detaillierten Fragenkatalog eingereicht.

Die UEFA forderte eine Beantwortung von 42 Fragen zu den Plänen sowie anderen umstrittenen Vorfällen bis zum 2. November. Gianni Infantino versicherte Medienvertretern am Rande der U15-WM in Baku, dass er alle gestellten Fragen beantworten werde, soweit dies rechtlich und verfahrenstechnisch möglich sei. Er betonte seine Bereitschaft, mit offenen Armen und offenem Geist mit Kritikern wie der UEFA zu diskutieren, um Lösungen zu finden, die dem Fußball insgesamt nutzen.

Unterstützung aus Asien und Afrika wächst

Die politische Position von Gianni Infantino hat sich in den letzten Monaten deutlich gefestigt, insbesondere durch Unterstützung aus dem asiatischen und afrikanischen Raum. Auf einem außerordentlichen Kongress des asiatischen Kontinentalverbands (AFC) in Tokio sprach sich AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa explizit für eine vierte Amtszeit des Schweizer aus.

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Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa sicherte Gianni Infantino uneingeschränkte Unterstützung zu. Er räumte zwar frühere Probleme im Zusammenhang mit der Führung ein, betonte jedoch, dass der Weltverband nun vorwärts blicken müsse. Eine gemeinsame Vision und ein einheitliches Ziel seien für die Stärke des Fußballs entscheidend. Diese Aussage markiert eine Abkehr von der früheren scharfen Kritik, die der Top-Funktionär aus Bahrain gemeinsam mit den Chefs der UEFA und CONCACAF geübt hatte.

Neben der Unterstützung des AFC hat auch Afrika geschlossen hinter Gianni Infantino gestanden. Afrikas 54 Fußballverbände stehen nach Angaben des Kontinentalverbands CAF fest hinter dem Schweizer Amtsinhaber. Zudem hatten Anfang Oktober 22 arabische Verbände, darunter 12 aus Asien, ihre Unterstützung für eine Wiederwahl erklärt. Diese massive Rückendeckung aus den entwickelnden Fußballnationen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl von Gianni Infantino deutlich.

Wettbewerbssituation und nächste Schritte

Neben Kozo Tashima hatte auch der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega angekündigt, kandidieren zu wollen. Der 55-Jährige scheiterte jedoch bisher mehrfach daran, die notwendigen Unterstützer für seine Bewerbung zu mobilisieren. Im Gegensatz dazu hat Kozo Tashima nun den offiziellen Rückhalt seines Heimatverbands, was ihn zum derzeit einzigen ernsthaften Herausforderer macht.

Bis zum 18. November bleibt der Opposition Zeit, offiziell Bewerber zu benennen. Die UEFA hat sich bisher noch nicht auf einen Gegenkandidaten festgelegt, was den Spielraum für diplomatische Absprachen öffnet. Sollte Kozo Tashima die nötigen vier Unterstützungen neben Japan erhalten, könnte sich ein spannendes Wahlverfahren im März 2027 in Rabat ergeben. Bisher deutet die Lage jedoch auf eine klare Wiederwahl von Gianni Infantino hin, gestützt durch die großen Verbände Asiens, Afrikas und der arabischen Welt.