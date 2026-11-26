Ab dem 1. Dezember 2026 bietet die Gemeinde Flawil kostenlose Energieberatungen an. Der Energiesprint unterstützt Hauseigentümer bei der Modernisierung durch Fachexperten und Finanzierungsplanung.

Ab dem 1. Dezember 2026 startet in der Gemeinde Flawil im Kanton St. Gallen ein neues Energieangebot namens Energiesprint. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können sich an diesem Projekt kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf insgesamt 60.000 Franken, die vollständig von der Gemeinde Flawil übernommen werden.

Details zur Energieberatung und Finanzierung

Der Energiesprint wird finanziell durch den Energiefonds sowie ergänzende kantonale Fördergelder unterstützt. Das Angebot richtet sich spezifisch an Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie von Gebäuden mit Mehrfachnutzung innerhalb der Gemeinde Flawil. Eine zentrale Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Baubewilligung für das betreffende Objekt mehr als zehn Jahre zurückliegt.

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Nur Personen, die die kantonale Förderung Gebäudemodernisierung mit Konzept bisher noch nicht beansprucht haben, können sich anmelden. Im Falle von Stockwerk- und Miteigentum ist die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich. Alternativ ist die Anmeldung durch eine schriftlich bevollmächtigte Vertretung möglich.

Ablauf der Termine und Ergebnisse

Die Energieberatung erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Terminen. Beim ersten Besuch erkunden die Experten den Zustand des Gebäudes umfassend, beginnend bei der Gebäudehülle bis hin zur Heizungsanlage. Ihr Ziel ist es, die aktuellen Schwachstellen zu identifizieren und den Ist-Zustand genau zu erfassen.

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Während des zweiten Termins wird das individuelle Modernisierungskonzept gemeinsam besprochen. Die Eigentümer erhalten dazu einen verständlichen digitalen Energieausweis sowie ein 3D-Modell ihres Gebäudes. Diese visuellen Hilfsmittel zeigen auf einen Blick, wo Energie verloren geht und welche Maßnahmen die größte Wirkung erzielen.

Die Berater erklären zudem die notwendigen Investitionen und klären, welche Förderbeiträge für das spezifische Objekt infrage kommen. So werden die oft komplexen Fragen rund um Kosten, Einsparpotenziale und Förderanträge konkret beantwortet.

Vorbilder und langfristige Ziele

Die Gemeinde Flawil orientiert sich an erfolgreichen Beispielen aus anderen Städten, wo ähnliche Programme bereits durchgeführt wurden. Dort waren die 100 kostenlosen Beratungen nach kurzer Zeit vollständig vergeben, woraufhin das Angebot erweitert wurde. Nun überträgt Flawil diese bewährte Strategie auf die eigenen Bedürfnisse.

Für den Gemeinderat Flawil stellt der Energiesprint eine wichtige Unterstützung dar, um energiepolitische Ziele zu erreichen. Jede gut geplante Sanierung senkt den allgemeinen Energieverbrauch signifikant. Damit wird aus einer Vielzahl einzelner privater Entscheidungen ein gemeinsamer, effektiver Schritt für die gesamte Gemeinde Flawil.