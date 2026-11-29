Graubünden, Bern und St. Gallen im Vergleich: Warum der Kanton mit den höchsten Alpenpässen deutlich mehr für Winterdienst und Salzen budgetiert als andere Regionen.

Die jährlichen Ausgaben für das Räumen und Salzen der Kantonsstrassen variieren in der Schweiz erheblich, wobei die geografische Lage und das Relief eine entscheidende Rolle spielen. Das Tiefbauamt des Kantons Graubünden kalkulierte im Schnitt mit einem Budget von 30 Millionen Franken für diese Aufgaben. Dieser hohe Finanzbedarf resultiert aus der komplexen Topografie des Alpenkantons, der einen intensiven Einsatz von Maschinen, Personal und Streumaterial erfordert, um die Verkehrssicherheit im Winter zu gewährleisten.

Hohe Kosten in den Alpen bei 14000 Tonnen Salz

Die Kosten für die Schneebekämpfung schwanken stark, da sie direkt von der jeweiligen Schneemenge und den Witterungsbedingungen abhängen. Für den Durchschnittswinter benötigt das Tiefbauamt Graubünden circa 14'000 Tonnen Salz, um die rund 1'570 Kilometer lange Strasseninfrastruktur im Kantonsgebiet befahrbar zu halten. Dieses Netz setzt sich aus 222 Kilometern Nationalstrassen und etwa 1'350 Kilometern Kantonsstrassen zusammen. Der Betrieb dieser Infrastruktur erfordert ganzjährig die Arbeitskraft von rund 300 Personen im Strassenunterhalt.

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Um bei Schneefällen schnell und effizient an vielen Orten gleichzeitig reagieren zu können, greift das Amt auf Partnerverträge mit Transportunternehmen zurück. Das Bündner Tiefbauamt stellt den Partnern häufig Pflüge zur Verfügung, die auf die Transporter der Firmen montiert werden. Einige Partnerunternehmen besitzen auch eigene Pflüge. Die geografische Herausforderung in Graubünden liegt vor allem in der Höhenlage, da circa 90 Prozent des Kantonsbodens über 1'200 Metern Meereshöhe liegen. Besonders Pässe sind kostenintensiv, da sie im Frühling nach der Wintersperre aufwendig geräumt werden müssen.

Berner Ausgaben liegen bei 11,9 Millionen Franken

Im direkten Vergleich dazu gibt der Kanton Bern deutlich weniger Geld für den Winterdienst aus. Stefan Studer, Amtsvorsteher des Berner Tiefbauamts, gab an, dass der Kanton im Schnitt 11,9 Millionen Franken pro Jahr für das Räumen und die Glättebekämpfung auf den Kantonsstrassen veranschlagt. Diese Summe beinhaltet sämtliche Personalkosten, Maschineneinsatz und den Kauf von Streusalz. Das Berner Kantonsstrassennetz ist mit 2'060 Kilometern zwar länger als dasjenige in Graubünden, weist jedoch eine weniger extreme alpine Topografie auf.

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Auch in Bern räumen externe Unternehmen den Grossteil der Strassen. Das Kantonstiefbauamt beschränkt sich auf das Räumen einzelner definierter Kilometerstrecken. Die geringeren Kosten im Vergleich zu Graubünden lassen sich primär auf die unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten zurückführen. Der Kanton Bern besteht nicht nur aus Berggebieten, wodurch sich die Anforderungen an den Winterdienst und der damit verbundene Ressourcenverbrauch im Durchschnitt reduzieren.

St. Gallen liegt unter dem Schweizer Durchschnitt

Der Kanton St. Gallen weist mit Abstand die niedrigsten Ausgaben pro Kilometer Strasse auf. Für ein 655 Kilometer langes Kantonsstrassennetz, wovon 636 Kilometer als offene Strecken klassifiziert sind, wurden in den Jahren 2018 bis 2025 durchschnittlich rund 4 Millionen Franken jährlich aufgewendet. Dies entspricht einem Durchschnitt von 6'400 Franken pro Kilometer. Damit liegt der Kanton St. Gallen unter dem Durchschnitt der Schweizer Kantone. Der Streusalzverbrauch variiert zwischen 1'800 und 3'300 Tonnen pro Jahr, was deutlich weniger ist als in Graubünden.

Die Aufteilung der 4 Millionen Franken in St. Gallen zeigt eine klare Struktur. Etwa 2,7 Millionen Franken fließen in die aktive Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, inklusive Personal, Fahrzeuge und Material. Weitere 600'000 Franken entfallen auf den Pikettdienst, 480'000 Franken auf Vor- und Nacharbeiten sowie circa 240'000 Franken auf die Schneeentsorgung. Die Kantonsverwaltung prüft die Einsatzbereitschaft der rund 150 Winterdienstgeräte und 40 Fahrzeuge bis zum 15. Oktober, wobei im Notfall rund 80 Mitarbeitende im gesamten Kanton eingesetzt werden.