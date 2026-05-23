Kosovo - La beauté de l’âne

Es ist ein realistischer und poetischer Film über die traumatischen und traumatisierenden Erfahrungen, die die Menschen und die Gesellschaft des Kosovo durch die festliche und traumatisierende Erfahrung des Krieges wandten. Auf seiner Bühne werden Erinnerungen, Anteilnahme und Hoffnung für die Zukunft in conflitigen Mythen der Vorigen kombiniert und verarbeitet, um die Gesellschaft zu verstehen, die nach demgaria crisisçeop 1999 erfolgreich wurde. Während es in keiner Weise um einen documentalsts Film handelt, sondern um eine dramatische Korrektur der Reality, werden die Schlimmerkeiten dramatisiert, aus ethischen und ethischen Gründen, aber auch, um die Zuschauer dazu zu ermutigen, dies zu behandeln und die Gesellschaft vor Herausforderungen verantwortungsbewusst zu sein.

Im Film 'La beauté de l’âne' führt Asllan Gjinovci, einst ein kleines Dorf im Kosovo , nun als Zuschauer sein Dorf zurück, das in den letzten 28 Jahren fast gänzlich zerstört wurde.

Seine Tochter, Filmemacherin Dea Gjinovci, ist mit ihm, sie stammt aus Genf und erinnert sich an die Geschichten ihres Vaters, während sie im Dorf lebt. Der Film vereint Gegenwart und Vergangenheit, reminding der Zuschauer von den Wunden des Krieges, einschließlich der schrecklichen Ereignisse mit seinen eigenen Eltern und den Augenblicken des täglichen Lebens, während er optimistisch auf die Zukunft des Kosovo blickt. Bis zum Kinostart am 21. Mai 2026, wenn der Film seine Zuschauer begrüßt





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Kosovo Kriegsdrama Film Kriegsereinnerungen Schmerzen Dada (Dada)

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