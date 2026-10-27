Die Regierungen der beiden Basler Kantone haben die Expansion des Euro‑Airports genehmigt. Das Projekt umfasst rund 14.000 Quadratmeter neuen Baufläche, Modernisierung von 15.000qm und erneuerte Sicherheitskontrolle sowie Planung der neuen Verkehrsdrehscheiben.

Die Entscheidung zur Erweiterung des Euro‑Airport s in Basel hat nun endgültigen Beschluss gefunden. In einem gemeinsamen Beschluss beider kantonaler Regierungen, die von Basel ‑Stadt und Basel ‑Landschaft eingebracht wurden, wurde ein Investition svolumen von mehr als 157 Millionen Euro genehmigt.

Damit überdauert das Projekt viele der Unklarheiten, die in den vorangegangenen Planungsphasen angedeutet wurden. Während die Schätzungen vor Beginn der Projektarbeit in der Größenordnung von 80 Millionen Euro lag, haben die neuen Pläne eine deutliche Erhöhung des Budgets erfassen. Die Begründung liegt vermutlich in einer Erhöhung des Umfangs und einer Optimierung der infrastrukturellen Anbindung, halten Experten jedoch, dass ein exakt getrennter Projektumfang nicht vorher verdeutlicht war. Das binationale Vorhaben trägt den Namen "Evolution Modulaire du Terminal".

Also read Santander bleibt mit 30 Millionen Euro Großgläubiger von Volotea

Neuer Terminalbereich und Bauzeitraum

Es beinhaltet einen neuen Terminalbereich mit rund 14.000 Quadratmetern und der Modernisierung eines bestehenden angrenzenden Gebäudes von 15.000 Quadratmetern. Ziel ist es, die Sicherheitskontrollen effizienter zu gestalten, indem sie in einem zentralen Neubau gebündelt werden. Nicht in den Planungen beinhaltet das Projekt zusätzliche Flughafenkapazitäten zur Abfertigung von Passagieren, die aus anderen Bereichen des Flughafengeländes stammen werden. Das gesamte Bauvorhaben ist im Jahr 2027 mit dem Beginn der Bauarbeiten verankert und eine Fertigstellung wird frühestens im Jahr 2030 angestrebt.

Damit gilt das Projekt als kritischer Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Euro‑Airports. Ein weiteres zentrales Element ist die Verkehrsanbindung: Die heutige Bushaltestellen beschaffen sich erst ab dem Zeitpunkt der Neuorganisation. Zwei neue Verkehrsdrehscheiben sollen entlang der neuen Laufwege errichtet werden, um den Passagierfluss zu gewährleisten. Dieser Aspekt ist jedoch noch nicht finalisiert, da der Bund in eine Rückstufung eingetreten ist, die Bücolst, Beiträge von 7.4 Millionen Franken auf die Bundesrechnung zu setzen.

Advertisement

Zukunftsstrategie und notwendige Genehmigungen

Die Region drängt noch immer auf die Einhaltung des ursprünglichen Zeitplans, da sowohl das Terminal als auch die neuen Haltestellen im gleichen Zeitraum realisiert werden müssen. Das Gesamtprojekt ist Teil einer weitreichenden Erneuerungsstrategie für den Euro‑Airport. Der Ausbau soll die Schnittstelle zwischen den beiden Ländern optimieren und die Terminalerfahrung für die Reisenden verbessern. Trotz der staatlichen Genehmigung besteht für die Umsetzung noch eine verpflichtende Genehmigung des Flughafenverwaltungsrats.

In diesem Schritt ist es sinnvoll, die Genehmigung von den französischen und schweizerischen Behörden gleichzeitig einzuholen, um Unterbrechungen zu vermeiden. Nach der Genehmigung soll das neue Terminal in das bestehende Netzwerk eingegliedert werden, während die Hauptpiste im Flughafen im Laufe des Baukalenders schnell wie geplant wieder in Betrieb genommen wird. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass Basel weiterhin ein wichtiger regionaler Knotenpunkt bleibt und die Erreichbarkeit von Europa weiter gestärkt wird.