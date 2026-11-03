Körperliche Aktivität bei Regen: Gesundheitsschutz in der dunklen Jahreszeit

Warum Bewegung bei schlechtem Wetter wichtig ist: Tipps des BAG zu 150 Minuten Sport, immunstärkenden Effekten und geeigneter Kleidung für draussen.

Körperliche Aktivität in der dunklen und nassen Jahreszeit bietet doppelte Vorteile für die Gesundheit, indem sie Stimmung, Abwehrkräfte und Schlafqualität verbessert. Während Regen, Nebel und frühe Dunkelheit oft zur Trägheit auf dem Sofa verleiten, wirkt regelmäßige Bewegung diesem saisonalen Stimmungstief effektiv entgegen. Die kürzeren Tage und das Fehlen von Tageslicht nach Feierabend reduzieren die natürliche Motivation für sportliche Betätigung, was durch die Ausschüttung von Melatonin noch verstärkt wird. Doch genau hier setzt die positive Wirkung von Bewegung an.

Neurochemie und Stimmungsaufhellung durch Sport

Sport und Bewegung verbessern die Stimmung auf natürliche Weise, indem der Organismus während körperlicher Anstrengung verschiedene Botenstoffe freisetzt, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Bereits ein kurzer Spaziergang kann dabei helfen, diesen positiven Effekt zu erzielen und der Müdigkeit entgegenzuwirken. Besonders förderlich ist es, sich bei Tageslicht an der frischen Luft aufzuhalten, da die Lichtverhältnisse draußen auch bei dichter Bewölkung wesentlich heller sind als in geschlossenen Räumen.

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Dieses natürliche Licht unterstützt den Körper dabei, seinen Tag-Nacht-Rhythmus zu regulieren. Ein kurzer Spaziergang während der Mittagspause verbindet somit gleich zwei positive Effekte, da er die Lichtexposition erhöht und die körperliche Bewegung integriert. Zusätzlich kann das Gefühl, trotz ungemütlicher Witterung aktiv geworden zu sein, ein Erfolgserlebnis schaffen, das zusätzliche Motivation für die verbleibenden Stunden des Tages liefert.

Stärkung der Abwehrkräfte und Schlafverbesserung

Regelmäßige körperliche Betätigung unterstützt die körpereigenen Abwehrkräfte und hilft dem Organismus, sich auf die Erkältungssaison vorzubereiten. Moderate Bewegung ist hierbei entscheidend, wobei die Belastung angemessen dosiert werden muss. Besonders intensive Trainingseinheiten bei niedrigen Temperaturen können eine zusätzliche Belastung darstellen, weshalb bei einer Erkältung eine Trainingspause mit anschließendem behutsamem Wiedereinstieg empfohlen wird.

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Neben der Stärkung des Immunsystems trägt Bewegung dazu bei, ruhiger und erholsamer zu schlafen. Gerade während der lichtarmen Monate kann dies besonders hilfreich sein, da eine erholsame Nacht dazu beiträgt, am folgenden Morgen mit mehr Energie zu starten. Die Kombination aus besserer Schlafqualität und gestärktem Immunsystem schafft einen positiven Kreislauf, der die allgemeine Gesundheit in der kalten Jahreszeit stabilisiert.

Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit

Das Bundesamt für Gesundheit betont bei seinen Empfehlungen zur körperlichen Aktivität eine zentrale Botschaft: Jede Form von Bewegung ist wertvoll. Für Erwachsene gelten wöchentlich 150 bis 300 Minuten Bewegung mit mittlerer Belastungsintensität als offizielle Empfehlung. Wer intensiver trainiert, kann stattdessen 75 bis 150 Minuten pro Woche absolvieren, um die gleichen gesundheitlichen Vorteile zu erzielen.

Zusätzlich sollten an wenigstens zwei Wochentagen Übungen zur Muskelkräftigung stattfinden. Ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung erfüllt diese Vorgaben bereits. Gemäß der Gesundheitsbefragung aus dem Jahr 2022 erreichen im Kanton Zug etwa 82 Prozent die empfohlenen 150 Minuten Bewegung. Entscheidend bleibt jedoch, die körperliche Aktivität auch während der kühleren Monate konsequent aufrechtzuerhalten, um langfristige Gesundheitseffekte zu sichern.

Praktische Tipps für Training bei Wind und Regen

Nach einer verbreiteten Redewendung ist nicht das Wetter schlecht, sondern lediglich die Kleidung ungeeignet, was in der Praxis oft zutrifft. Mit einer wetterfesten Jacke und geeignetem Schuhwerk lässt sich selbst ein Spaziergang bei Regen angenehm gestalten. Praktisch ist dabei das sogenannte Zwiebelprinzip, bei dem mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander getragen werden und bei Bedarf einzeln abgelegt werden können.

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Sobald es dämmert, erhöhen helle Kleidungsstücke und reflektierende Elemente die Sichtbarkeit, was auf schlecht beleuchteten Strecken wichtig ist. Eine Stirnlampe bietet zusätzlichen Schutz und Komforthalt, auch wenn Vierbeiner mit den Menschen die frische Luft genießen. Für Tage, an denen die Witterung einen Aufenthalt draußen unangenehm macht, stehen zahlreiche Trainingsmöglichkeiten zu Hause zur Verfügung, ohne dass spezielle Geräte benötigt werden.

Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze und Planks lassen sich auf engem Raum durchführen, während eine Yogaeinheit oder ein kurzes Workout mithilfe eines Trainingsvideos sich für die langen Herbstabende anbieten. Wer lieber außerhalb der Wohnung trainiert, kann beispielsweise ein Hallenbad, eine Kletterhalle oder ein Fitnessstudio besuchen. Darüber hinaus organisieren zahlreiche Sportvereine während der Wintermonate Trainingsangebote in Turnhallen, wodurch sich körperliche Aktivität mit neuen sozialen Kontakten in der eigenen Region verbinden lässt.