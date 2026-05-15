Korean-Air-Maschine: Bruchlandung verhindert durch 'Go-Around'-Manöver

Ein Video zeigt, wie eine Korean-Air-Maschine durch starke Seitenwinde am Flughafen Tokio-Narita ins Wanken kommt. Die Piloten reagieren schnell und verhindern so eine Katastrophe. Augenzeugen filmen den Vorfall und teilen ihn in den sozialen Medien.

Im Video siehst du, wie eine Bruchlandung einer Korean-Air-Maschine haarscharf verhindert wird: Die Piloten führen ein 'Go-Around'-Manöver aus und retten damit alle Passagiere an Bord vor einer Katastrophe.

Starke Seitenwinde bringen eine Korean-Air-Maschine am Flughafen Tokio-Narita ins Wanken. Die Piloten reagieren innert Sekunden und können so eine Bruchlandung verhindern. Augenzeugen filmen den Vorfall, der sich Anfang Mai ereignete, und teilen ihn in den sozialen Medien. Im Video wird erklärt, welches spezielle Manöver die Piloten durchführten und so Menschenleben retteten





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