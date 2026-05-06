Kontroverse Umbenennung des Palm Beach Airports nach Donald Trump: Finanzielle Vorteile und rechtliche Grauzonen

Die geplante Umbenennung des Palm Beach Airports in Donald J. Trump International Airport wirft Fragen nach finanziellen Vorteilen für den Präsidenten und rechtlichen Konsequenzen auf. Gleichzeitig sorgten weitere Vorfälle in der Luftfahrtbranche für Schlagzeilen.

Die Umbenennung des Flughafens Palm Beach nach Donald Trump könnte dem Präsidenten der USA finanzielle Vorteile bringen. Eine Markenvereinbarung eröffnet Möglichkeiten für die Vermarktung von Souvenirs.

Ab dem 1. Juli soll der Flughafen von Palm Beach in Florida nach dem amtierenden Präsidenten Donald Trump benannt werden. Die Umbenennung, die bereits vom Gouverneur von Florida, aber nicht vom Rat des Bezirkes abgesegnet wurde, sorgt in den USA für Diskussionen. Auch wegen möglicher finanzieller Vorteile für den Namensgeber.

Für die Umbenennung wurde zwischen den Behörden und Trumps Firmen eine Markenvereinbarung ausgehandelt. Offiziell heißt es, sie diene vor allem dazu, rechtliche Risiken für die öffentliche Hand zu vermeiden. Doch Details des Vertrags, über die die Zeitung berichtet, zeigen, dass die Vereinbarung weitreichende Konsequenzen hat. So dürfen zwar am Flughafen selbst keine Einnahmen aus entsprechend benannten Produkten an Trumps Unternehmen fließen.

Gleichzeitig ist die Vereinbarung jedoch nicht exklusiv: Außerhalb des Airports könnten entsprechende Artikel verkauft werden – mit potenziellen Einnahmen für Trumps Firmen. Zudem bestimmen diese, welche Hersteller überhaupt Fanartikel mit dem Flughafennamen produzieren dürfen.

Darüber hinaus sichert sich Trumps Umfeld Einfluss auf die Darstellung seiner Person. Inhalte über seine Biografie, die am Flughafen gezeigt oder für Marketing genutzt werden, müssen genehmigt werden. Kritiker sehen darin eine ungewöhnliche Konstruktion, nicht zuletzt, weil Flughäfen mit Präsidentennamen üblicherweise nicht mit privaten Markenrechten verknüpft sind. Die Umbenennung des Palm Beach International Airport in Donald J. Trump International Airport ist nicht die einzige kontroverse Entscheidung in der Luftfahrtbranche.

Eine Boeing 767 von United Airlines berührte beim Anflug in Newark einen Lastwagen und einen Lichtmast. Flug UA169 landete dennoch sicher. Brisant: Weder Cockpit noch Flugsicherung registrierten die Kollision zunächst. Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf der Aero Friedrichshafen, wo die Flugzeuge ausgestellt und bewegten sich nicht – außer das von Alpen Air.

Die kleine deutsche Airline hob ab und zeigte, wie sich die Allgemeine Luftfahrt wirklich anfühlt. Ein kurzer Flug, der lange im Kopf bleibt. Die Taufe einer Boeing 737 Max von Tuifly wurde jäh unterbrochen: Kurz vor Beginn der Zeremonie brach eine Treppe am griechischen Flughafen Araxos zusammen. Mehrere Menschen stürzten, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus





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