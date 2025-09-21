Kontroverse um Marilyn Manson Konzert in Bern: Forderungen nach Absage und die Rolle der Stadt

Linke Parteien und Frauenorganisationen fordern die Absage eines Konzerts von Marilyn Manson in Bern aufgrund von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs. Die Jungfreisinnigen widersprechen, da keine Verurteilung vorliegt. Die Stadtpräsidentin fordert mehr Fingerspitzengefühl, während die Veranstalter eine Absage als finanziell kaum realisierbar betrachten.

Linke Parteien und Frauenorganisationen in Bern haben versucht, das für den 22. November geplante Konzert von Marilyn Manson zu verhindern. Der Grund für diese Forderung sind die schweren Anschuldigungen, die gegen den Rockmusiker erhoben wurden. Mehrere Frauen haben Manson sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung sowie psychische und physische Gewalt vorgeworfen. Trotz dieser gravierenden Vorwürfe wurde gegen Manson von der Staatsanwaltschaft Los Angeles keine Anklage erhoben.

Nach vierjährigen Ermittlungen konnten die Anschuldigungen der sexuellen Gewalt nicht nachgewiesen werden. Manson wurde demnach nie verurteilt, was die rechtliche Lage in dieser Angelegenheit kompliziert macht. Die Anhänger der Konzertabsage argumentieren, dass Manson durch seine Vergangenheit mit Gewaltdarstellungen und frauenverachtenden Inhalten ein Zeichen setze, das inakzeptabel sei. Der offene Brief mit dem Titel «Keine Bühne für Täter», unterzeichnet von Juso, SP, Grünen sowie Frauenorganisationen, forderte die Veranstalter Bernexpo und Good News Productions AG zur Absage des Konzerts auf. Die Unterzeichner betonten, dass die Kulturszene Berns für Null-Toleranz gegenüber Gewalt stehe und es eine besondere Verantwortung der Stadt sei, Opfern zu glauben und Tätern keine Bühne zu geben. Diese Haltung spiegelt die Ansicht wider, dass die bloße Anschuldigung schwerwiegender Vergehen ausreicht, um eine öffentliche Veranstaltung zu hinterfragen, auch wenn keine Verurteilung vorliegt. \Die Jungfreisinnigen der Stadt Bern positionieren sich klar gegen die Forderung nach einer Konzertabsage. Sie argumentieren, dass das Verbannen von Personen ohne Verurteilung einem politischen Gesinnungsprozess gleichkäme. In einem Rechtsstaat gelte die Unschuldsvermutung, solange keine Verurteilung vorliege, und dies treffe auch auf Marilyn Manson zu. Die Jungfreisinnigen betonen, dass die Entscheidung, ob ein Konzert stattfindet, in der Verantwortung der Veranstalter liege. Sie weisen darauf hin, dass auch das Publikum durch den Besuch oder Boykott eines Konzerts ein klares Signal setze. Die Jungfreisinnigen befürworten eine vielfältige Kulturszene und warnen davor, politisch unliebsame Auftritte zu verhindern, da dies die Offenheit gefährde. Sie verurteilen die gegen Manson erhobenen Vorwürfe von sexueller Gewalt und Missbrauch aufs Schärfste und fordern eine konsequente und harte Bestrafung, falls sich die Anschuldigungen bestätigen sollten. Diese Position unterstreicht die Bedeutung des Rechtsstaatsprinzips und die Notwendigkeit, die Unschuldsvermutung zu wahren, selbst bei schwerwiegenden Anschuldigungen. Sie reflektiert die Sorge um die Freiheit der Kunst und die Gefahr der Zensur, die mit einer vorschnellen Absage verbunden wäre. Die Debatte verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen moralischen Bedenken und rechtlichen Prinzipien, das durch die öffentliche Auseinandersetzung mit den Anschuldigungen gegen Marilyn Manson entsteht.\Stadtpräsidentin Marieke Kruit äußerte auf Anfrage der «Berner Zeitung», sie hätte sich von den Veranstaltern in Bezug auf das Marilyn Manson Konzert «etwas mehr Fingerspitzengefühl» gewünscht. Die Stadt ist Minderheitsaktionärin des Messeareals, auf dem das Konzert stattfinden soll. Sie betonte, dass die Stadt den Auftritt nicht absagen könne, da es sich um ein kommerzielles Konzert handelt, das keine Bewilligung der Stadt benötigt. Die Stadtpräsidentin suchte den Austausch mit Bernexpo und freut sich, dass das Unternehmen in Zukunft im Booking-Prozess genauer hinschauen will. Bernexpo-Chef Tom Winter bestätigte, dass man die Kritik ernst nehme und die Auswahl der Künstler als Statement betrachte. Eine Absage des Konzerts sei aufgrund von Verträgen und dem bereits erfolgten Ticketverkauf finanziell kaum realisierbar. Die Diskussion offenbart die komplexen Verantwortlichkeiten, die mit der Organisation von Veranstaltungen verbunden sind, und die Herausforderungen, die entstehen, wenn öffentliche und private Interessen aufeinandertreffen. Die Äußerungen der Stadtpräsidentin signalisieren ein Bestreben nach ethischem Verhalten und Sensibilität im kulturellen Bereich, ohne jedoch die rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Aspekte außer Acht zu lassen. Die Entscheidung, das Konzert stattfinden zu lassen, zeigt die Abwägung zwischen diesen verschiedenen Faktoren und die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen, die allen Ansprüchen gerecht wird





