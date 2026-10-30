Eine Reihe von Prominenten hat die Grenzen von Kampagnen und deren Darstellungen im Bereich der Halloween-Kostüme dargestellt. Die Diskussion folgt dabei auf die Kommentare von Kate Cassidy, Emily Hampshire und anderen.

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Künstlers Liam Payne, zog für einen Instagram-Beitrag einen auffälligen Auftritt mit Fake-Blut vor. In dem Bild ist sie in einer dramatischen Pose zu sehen, während sie von blutähnlichem Material umgeben ist.

Der Auftritt kam nach dem tragischen Tod ihres Freundes durch einen Sturz von einem Balkon in Argentinien, wobei die Symbole, die sie verwendet, als verletzend und geschmacklos wahrgenommen wurden. Viele Sekunden später riefen Betrachter die Zeile: "Das geht zu weit, wie geschmackslos will man sein?

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" aus. Die Kontroverse setzte sich fort, als US-Influencerin Tana Mongeau sich dieses Jahr als die Witwe des rechten Propagandisten Charlie Kirk verkleidete, der 2025 erschossen wurde. Mongeau äußerte sich in einem Kommentar, dass sie sich zwar entschuldigt, aber nicht sicher sei, ob ihr danach wirklich ein bereues Gefühl kommt. Eine andere Marke der Öffentlichkeit äußerte, dass der Auftritt nicht lustig sei, sondern die Betroffenen verletze.

Prominente und umstrittene Halloween-Kostüme

Eine weitere Diskussion breitete sich aus: Julia Fox, die im letzten Jahr ein Halloween-Outfit nach dem Kennedys Mörder trug, wurde ebenfalls kritisiert. Fox ließ dabei den blutverschmierten rosa Anzug zeigen, den Jackie Kennedy nach dem Attentat trug. Sie erklärte, sie handle aus einer Absicht heraus, die Menschen auf die Gewalt aufmerksam zu machen, aber das Einverständnis der Betroffenen fehlt, wenn man an reale Tragödien anknüpft.

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Emily Hampshire denigte im Halloween 2023 ebenso ihre Darstellung als "Pirates of the Caribbean"-Star Johnny Depp mit einer Figur, die Amber Heard erzählte, mit einem verängstigten Gesicht. Die Darstellung spiegelte den Prozess von 2022 wider, der über häusliche Gewalt und Verleumdung ging. Die Diskussionen um Fahnen, welche Satire auf reale Gewalt zulasten der Betroffenen sei, brachten Hampshire schließlich zum Löschen des Beitrages und zu einer Entschuldigung. Auch im Bereich der Reality-TV-Star‑Kostüme kam es zu Kritik.

Kritik an Blackfacing und beleidigendem Humor

Die "Real Housewives of New York City"-Schauspielerin verkleidete sich 2018 in einer Darstellung eines "Diana Ross"-Kostümes, wobei der schwarze Lune-Ansatz als Blackfacing kritisiert wurde. Auch Caroline Radziwill beschwert sich laut und fordert, dass die Darstellung, zwar aus einen SRM, die klassischen Stereotypen von Afro-Kunst nutziere,bisher keine gernherren Nachhaltige. Diese zusätzlichen Gegenpralls widerspiegeln ein breiteres gesellschaftliches Bewusstsein für die Auswirkungen von beleidigendem Humor und symbolischer Gewalt.

Obwohl gewisse Personen behaupten, größere, eindrucksvollere Darstellungen zu erkunden, sind die vermehrten Diskussionen ein Aufzeigen für das Publikum, dass die Sphäre des öffentlichen Konsums oft im Eingriff von Revisions", "Aufmerksamkeit zwischen 2024 Zusammenfassend wird die Kontroverse einzigartig dadurch, dass jede Gekämpfung und Scheinährung der Gegenstand der Unbarmherzigkeuds? Eine bit...