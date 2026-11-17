Der neue 4,3 Meter breite Velostreifen im Zürcher Seefeld löst hitzige Debatten aus. Kritiker befürchten Stau, Befürworter sehen mehr Sicherheit und Platzgerechtigkeit im Stadtverkehr.

Ein neuer 4,3 Meter breiter Velostreifen im Zürcher Stadtteil Seefeld hat in der digitalen Community von 20 Minuten für erbitterte Diskussionen gesorgt. Die Massnahme führt dazu, dass die verbleibende Spur für den motorisierten Individualverkehr nur noch 3,5 Meter misst. Dieser Ungleichgewicht in den Dimensionen hat zahlreiche Leserinnen und Leser veranlasst, ihre Meinung zur aktuellen Verkehrspolitik der Stadt Zürich öffentlich zu artikulieren.

Kritik an autofeindlicher Verkehrspolitik

SVP-Kantonsrat Ueli Bamert kritisiert die Umsetzung dieser Massnahme scharf als Ausdruck einer eindeutig autofeindlichen Verkehrspolitik. Er sieht darin keine intelligente moderne Verkehrsplanung und befürchtet zusätzliche Behinderungen für Autofahrer im Alltag. Die SVP-Vertretung argumentiert, dass die Stadtplanung an den realen Bedürfnissen der Menschen vorbeigehe.

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Unter den Kommentierenden teilt ein grosser Teil diese Skepsis. Der Nutzer wasserratte formuliert die Ablehnung knapp und deutlich als reine Schikane gegen die Autofahrer. Auch Weltaufsicht, der angibt, sowohl mit dem Velo als auch mit dem Auto unterwegs zu sein, schliesst sich dieser Kritik an. Er bezeichnet die Situation als Beispiel für gescheiterte Planung und stimmt Bamert in seiner Ablehnung zu.

Ein weiterer kritischer Nutzer, der sich unter dem Nicknamen NichtBekannt versteckt, stört sich besonders an den aussergewöhnlichen Dimensionen der neuen Infrastruktur. Er merkt an, dass Velospuren gebaut würden, die breiter sind als die entsprechende Autospur, dabei aber 99 Prozent der Zeit leer stünden. Für ihn ist dies ein unnötiges und ineffizientes Phänomen, das er als grosses Kino bezeichnet und nicht mit sinnvoller Raumplanung gleichsetzt.

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Argumente für mehr Sicherheit und Platzgerechtigkeit

Gegen die harsche Kritik wägen sich Stimmen, die die Lösung aus Sicherheitsgründen und unter dem Aspekt der Platzverteilung beim Einparkieren verteidigen. Die Stadt Zürich weist explizit darauf hin, dass der Stau durch diese Massnahme nicht vergrössert werde. Der Velostreifen soll vorübergehend eine Lücke im bestehenden Velonetz schliessen, bis eine dauerhaft angelegte Verkehrsführung umgesetzt wird.

Der Nutzer Landeierich hält diesen Argumenten entgegen, dass solche Diskussionen unnötig seien, wenn die Breite der Autospur den üblichen Massen entsprechen würde. Er argumentiert, dass die ständigen Angriffe auf Velofahrer fehl am Platz sind. Aus seiner Sicht entlasten diese den Autoverkehr und sind daher ein wichtiger Teil der Lösung.

Roabes lenkt den Fokus auf den Platzverbrauch der Autos insgesamt. Da in der Stadt Zürich chronisch Platzmangel herrsche, sei es nicht abwegig, beim Platz für den Autoverkehr zu sparen. Diese Sichtweise wird von Hansihinterherseher noch deutlicher unterstützt. Dieser bemängelt, dass niemand diese Blechlawinen vor der Haustür haben wolle, am wenigsten diejenigen, die sie verursachen, und verweist auf Pendler, die zwar in ruhigen Lagen ausserhalb wohnen, aber täglich zum Chaos beitragen.

Betroffenheit von Handwerkern und Lieferanten

Neben der ideologischen Debatte zwischen Auto- und Velofahrern beschäftigt ein weiteres praktisches Problem zahlreiche Kommentierende. Viele befürchten, dass die aktuelle Verkehrspolitik Handwerker und Lieferanten zunehmend aus der Stadt verdrängt. TheTruthHurts berichtet aus Sicht eines äusseren Dienstleisters, der Zürich als Arbeitsort zunehmend meide. Die Handwerkerparkkarte sei teuer und dennoch finde man kaum noch Parkplätze für die necessary Arbeit.

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User gutso bestätigt diese Probleme aus betrieblicher Perspektive. Sein Betrieb lehne alle Aufträge aus der Stadt ab, da es dort nur Ärger gebe. Die Mitarbeiter stünden ständig im Stau und verschwännten wertvolle Zeit mit dem Umparkieren. Diese wirtschaftlichen Nachteile werden als direkte Folge der restriktiven Politik wahrgenommen.

User für_die_meisten_zu_echt sieht dies kritisch und argumentiert, dass jeder, der das Auto nicht zwingend für die Arbeit benötige, auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Velo umsteigen solle. Zwar sei die Umstellung am Anfang schwierig, da Menschen Gewohnheitstiere seien, aber es gelte als machbar und notwendig für eine lebenswerte Stadt.

Forderungen nach gegenseitigem Respekt

Unabhängig von den technischen Details der Breite der Spuren appelliert der Nutzer Larsilii an einen grundsätzlichen Wandel im Miteinander. Es sei schade, dass Verkehrsteilnehmer im eigenen Land sich derart gegenseitig kritisieren. Die Diskussionen drehten sich um Dinge, die niemals von existenzieller Bedeutung sein dürften. Für ihn steht weniger die Frage im Vordergrund, wer auf der Strasse mehr Platz erhält.

Stattdessen sei entscheidend, wie Auto- und Velofahrer miteinander umgehen. Der Tonfall in den Kommentaren variiert stark, wobei User @mosi die neue Velospur sogar begrüsst. Er freut sich über vernünftige Massnahmen und ruft Autofahrer auf, freiwillig auf das umweltfreundliche Zweirad umzusteigen. Diese unterschiedlichen Positionen zeigen, wie stark die Thematik die Zürcher Gesellschaft durchdringt.