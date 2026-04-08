Kontroverse Entscheidung: Atlético Madrid schlägt Barcelona – Skandal um Handspiel sorgt für Aufregung

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Barcelona und Atlético Madrid endete mit einem 2:0-Sieg für die Gäste. Doch eine strittige Szene mit einem Handspiel im Strafraum, das nicht geahndet wurde, dominierte die Nachberichterstattung. Experten und Trainer kritisierten die Schiedsrichterentscheidung scharf.

Die Fußballwelt staunte nicht schlecht: Atlético Madrid hat das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Camp Nou gegen den FC Barcelona mit 2:0 gewonnen. Ein Ergebnis, das im Vorfeld kaum jemand auf dem Zettel hatte. Doch abseits des sportlichen Erfolgs der Madrilenen sorgte vor allem eine strittige Szene in der zweiten Halbzeit für Aufsehen und hitzige Diskussionen. In der 54. Minute ereignete sich eine Situation, die selbst Experten vor Rätsel stellte und die Gemüter der Fans erhitzte.

Atlético-Torwart Juan Musso legte sich den Ball für den Abschlag zurecht. Er spielte den Ball kurz zu Innenverteidiger Marc Pubill, der nur wenige Meter neben ihm stand. Anstatt den Ball weiter nach vorne zu spielen, nahm Pubill den Ball mit der Hand auf und führte den Abschlag erneut aus. Eine Szene, die für die Anhänger des FC Barcelona nach Elfmeter schrie. Doch sowohl Schiedsrichter Istvan Kovacs als auch der Video-Assistent (VAR) sahen keinen Regelverstoß. Eine Fehlentscheidung, die das Spielgeschehen nachhaltig beeinflussen sollte und für jede Menge Gesprächsstoff sorgte. Die Analyse der Szene zeigt die Komplexität der Entscheidung und die Rolle des VAR. \Die Reaktionen auf diese spielentscheidende Szene waren deutlich: Der Blue-Kommentator Lukas Esser sprach von einer „Skandal-Entscheidung“. Auch im Fernsehstudio wurde die Situation ausführlich diskutiert. Schiri-Experte Urs Meier vertrat eine klare Meinung: „Der Ball ist im Spiel, der Atlético-Spieler nimmt ihn in die Hand. Eine ganz einfache Regel – Elfmeter.“ Meier kritisierte die Unentschlossenheit des Schiedsrichters Kovacs: „Man sieht, wie unsicher und zögerlich der Schiedsrichter ist. Er weiss gar nicht, was genau passiert ist. Er bekommt wahrscheinlich auch keinen Hinweis des VAR. An und für sich hätte der VAR sagen müssen, schau dir das an. Das ist ein klarer Fehler.“ Kovacs Leistung insgesamt wurde von Meier stark kritisiert: „Die Leistung des Schiedsrichters war nicht würdig für einen Champions-League-Viertelfinal.“ Bereits vor der Pause sorgte eine andere Szene für Aufregung, als der Schiedsrichter nach einem Foul von Cubarsi zunächst nur Gelb zeigte und erst nach VAR-Intervention auf Rot entschied. Dies unterstreicht die Debatte um die Rolle des VAR und die Schwierigkeiten der Schiedsrichter in entscheidenden Spielen. Die VAR-Technologie sollte helfen, klare Fehlentscheidungen zu vermeiden, doch im konkreten Fall schien sie nicht korrekt eingesetzt worden zu sein, was zu zusätzlichem Frust führte. Die Frage, für was der VAR da ist, wurde von vielen gestellt. \Nach dem Spiel kochten die Emotionen hoch. Barcelona-Coach Hansi Flick zeigte seinen Unmut deutlich und suchte nach dem Schlusspfiff das Gespräch mit Schiedsrichter Kovacs. Flick äußerte sich später ungläubig zur strittigen Szene: „Wenn der Torhüter den Ball spielt und er ihn mit der Hand berührt, ist es klar. Ich weiss nicht, wieso der VAR nicht eingegriffen hat.“ Er betonte die Bedeutung des VAR und die Notwendigkeit, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren: „Wir alle machen Fehler. Aber für was haben wir einen VAR. Das verstehe ich nicht. Normalerweise ist das Elfmeter und Rot. Zwei gelbe Karten ergeben eine Rote.“ Flick kritisierte zudem die erste gelbe Karte für Pubill, die seiner Meinung nach nicht hätte gegeben werden dürfen. Nun steht der FC Barcelona vor einer schwierigen Aufgabe. Das Team muss sich auf das Rückspiel konzentrieren und eine sogenannte „Remontada“ schaffen, also das Ergebnis drehen, um doch noch den Einzug ins Halbfinale zu erreichen. Barça hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Comebacks schaffen können. Die Katalanen haben bis zum Rückspiel am kommenden Dienstag Zeit, sich einen entsprechenden Spielplan zurechtzulegen





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