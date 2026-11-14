Kontrollen am Schweizer Grenzverkehr: Fünf Festnahmen und Hunderte Überprüfungen

Polizeikontrollen im gewerblichen Verkehr ergeben vier festgenommene Reisecar-Fahrer und zahlreiche Verstöße gegen Ausländer- und Arbeitsgesetze. Analyse der Ergebnisse und rechtlichen Hintergründe.

Bei einer intensiven und mehrere Stunden dauernden Kontrollaktion im gewerblichen Verkehr hat die Polizei insgesamt 152 Fahrzeuge sowie 130 Personen überprüft. Der Schwerpunkt dieser massnahmen lag auf der technischen Zuverlässigkeit der Transportmittel sowie der strikten Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für Ausländer und Arbeitskräfte im grenzüberschreitenden Verkehr. Die Behörden stellten dabei fest, dass die Fahrzeuge sich grösstenteils in einem gutem technischen Zustand befanden, jedoch bei den Dokumenten und Personalien erhebliche Mängel auftraten.

Festnahmen wegen illegaler Einreise

Ein 55-jähriger Staatsbürger Serbiens wurde im Zuge der Kontrolle festgenommen, da er sich rechtswidrig in das Land einreiste und dort aufhielt. Neben dieser Festnahme verzeichneten die Ordnungsbehörden weitere Verstösse gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz, wofür zwei weitere Personen angezeigt wurden. Diese Massnahmen unterstreichen die strenge Kontrolle durch die zuständige Behörde, um nicht nur die Sicherheit im Strassenverkehr, sondern auch die Einhaltung der Einwanderungsgesetze sicherzustellen.

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Verstösse gegen Verkehrsbestimmungen

Neben den ausländerrechtlichen Vorfällen wurden vier Personen wegen Verstössen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung verzeigt. Diese Verstösse betrafen vor allem die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeitvorschriften sowie Mängel an der Betriebssicherheit der eingesetzten Fahrzeuge. Die Kontrollen zeigten auf, dass neben dem Fahrzeugzustand auch die Pausengestaltung der Fahrer ein kritisches Thema darstellt, welches regelmässig überprüft wird, um Unfälle zu vermeiden.

Bedeutung von Arbeits- und Ruhezeiten

Ein technisch einwandfreies Fahrzeug ist nur eine Voraussetzung für die Verkehrssicherheit; der physische Zustand des Fahrers ist mindestens genauso entscheidend. Ausgeglichene Arbeits- und Ruhezeiten sollen Übermüdung und die daraus resultierenden Unfälle wirksam verhindern. Deshalb prüfen die Kontrollbeamten im gewerblichen Verkehr neben dem technischen Zustand der Nutzfahrzeuge explizit die vorgeschriebenen Pausenzeiten, um die Sicherheit auf den Strassen zu gewährleisten.

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Rechtliche Grundlagen für Fahrer

Für Berufskraftfahrer bestehen besondere Vorschriften, zu denen unter anderem die Chauffeurverordnung ARV 1 zählt. Welche genauen Bestimmungen bei einer bestimmten Fahrt gelten, hängt von der Art des Fahrzeugs, dessen spezifischem Einsatzgebiet sowie eventuellen gesetzlichen Ausnahmen ab. Die Bezeichnung "Lieferwagen" allein reicht nicht aus, um die anwendbaren Regeln automatisch zu bestimmen, da hier differenziert werden muss.

Zuständige Behörden und Zukunft

Über die Unterstellung eines Fahrzeugs unter die ARV 1 entscheiden ausschliesslich die zuständigen kantonalen Vollzugsstellen. Gegen drei weitere Personen wurden im Rahmen der aktuellen Aktion Berichte zuhanden des Amts für Wirtschaft erstellt. Diese Meldung dient der weiteren Bearbeitung durch die zuständige Fachstelle, um sicherzustellen, dass alle administrativen und rechtlichen Schritte korrekt dokumentiert und verfolgt werden.