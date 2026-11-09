Kontrolle in Appenzell Ausserrhoden: Polizei findet 128 defekte Fahrzeugbeleuchtungen

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden kontrollierte 200 Fahrzeuge im Herbst. 128 defekte Lichter und drei Alkoholdelikte wurden bei einer Aktion mit TCS und Fachleuten festgestellt.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führte vergangene Woche eine umfassende Verkehrskontrolle durch, bei der 200 Fahrzeuge aus dem starken Feierabendverkehr angehalten wurden. Diese massive Aktion fand in Zusammenarbeit mit dem Touring Club Schweiz (TCS) Sektion Appenzell Ausserrhoden, Experten des Strassenverkehrsamtes AR sowie Vertretern des örtlichen Autogewerbes aus Hundwil, Gais und Heiden statt. Das primäre Ziel dieser Zusammenarbeit war die Prävention von Unfällen durch technische Mängel, wobei der Fokus bewusst auf der Sicherheit der Beleuchtungseinheiten und der Bereifung lag. Durch die Einbindung von Garagisten sollte nicht nur eine reine Kontrolle, sondern auch eine unmittelbare Mängelbeseitigung vor Ort ermöglicht werden.

Ergebnisse der Fahrzeugkontrolle

Das Hauptaugenmerk der Kontrollierten lag eindeutig auf der technischen Tauglichkeit der Fahrzeuge im strassenverkehrsrechtlichen Sinne. Bei den 200 untersuchten Lenkern und Fahrzeugen wurden insgesamt 128 defekte Beleuchtungen festgestellt. Dies stellt eine erhebliche Häufung von Mängeln dar, die direkt die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigen. In der überwiegenden Mehrheit dieser Fälle konnten die beschädigten Lampen von den anwesenden Spezialisten der Garagisten noch vor Ort gratis ausgewechselt werden. Dieses sofortige Eingreifen verhinderte, dass die Fahrer mit defekter Beleuchtung weiterfuhren und ermöglichte eine schnelle Wiedereingliederung in den Verkehr.

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Neben den zahlreichen Lichtmängeln gab es jedoch auch schwerwiegendere Verstöße, die zu strafrechtlichen Konsequenzen führten. In drei spezifischen Fällen kam es zu Verzeigungen an die Staatsanwaltschaft. Diese Anzeigen betrafen Fahrer, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Zusätzlich wurden Verstöße wegen abgefahrenen Reifen sowie die unerlaubte Verwendung eines Radarwarners geahndet. Diese drei Fälle zeigen, dass die Kontrolle nicht nur technische Mängel, sondern auch fahrerbezogene Straftaten effektiv aufdeckte.

Darüber hinaus wurden sechs weitere Fahrzeuge zur detaillierten Überprüfung an das zuständige Strassenverkehrsamt angemeldet. Diese Maßnahme deutet darauf hin, dass bei diesen Fahrzeugen weitere, schwerwiegende Mängel oder Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, die einer behördlichen Klärung bedurften. Die enge Vernetzung zwischen der Exekutive, der technischen Überprüfung durch das Strassenverkehrsamtes AR und der praktischen Hilfe durch das Gewerbe sorgte somit für eine ganzheitliche Sicherheitsbilanz.

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Sicherheit im Herbst und Winter

Gerade im Herbst und Winter, wenn die Lichtverhältnisse schlechter werden und die Straßenbedingungen rutschig sind, sind funktionierende Lichter und gute Reifen von lebenswichtiger Bedeutung. Die Erfahrung zeigt, dass mit wenigen Handgriffen viele sicherheitsrelevante Mängel bereits vor der nächsten Fahrt entdeckt und behoben werden können. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden nutzt diese Kontrollen daher regelmäßig, um den Fahrbetrieb während der dunklen Jahreszeit zu sichern und das Risiko von Kollisionen aufgrund von Sichtproblemen zu minimieren.

Für die Fahrer ist es essenziell, die Beleuchtungssysteme regelmäßig selbst zu überprüfen. Die Polizei rät dazu, die Beleuchtung einzuschalten und zu kontrollieren, ob beide Frontleuchten funktionieren. Dabei ist ein wichtiger Hinweis zu beachten: Das Tagfahrlicht ersetzt bei Dunkelheit, Dämmerung, schlechter Sicht und in Tunnels keinesfalls das Abblendlicht. Viele Fahrer verlassen sich zu stark auf die Lichtautomatik, was in kritischen Situationen zu Fehleinschätzungen führen kann. Eine aktive Kontrolle durch den Fahrer ist daher unumgänglich.

Auch die Heckbeleuchtung muss in einwandfreiem Zustand sein. Für die Prüfung der Bremslichter kann eine zweite Person helfen, alternativ lässt sich die Funktion manchmal anhand einer Spiegelung an einer Hauswand oder einem anderen Fahrzeug erkennen. Schmutz, Schnee und Eis können die Wirkung der Fahrzeugbeleuchtung erheblich beeinträchtigen. Daher ist es ratsam, die Leuchten regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass eine freie Sicht durch alle Scheiben gewährleistet ist. Saubere Scheiben und Leuchten tragen maßgeblich zur eigenen Sicherheit und zur Erkennbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmer bei.

Reifensicherheit und vorbeugende Maßnahmen

Die Sicherheit auf der Straße hängt nicht nur von der Beleuchtung, sondern auch entscheidend von der Beschaffenheit der Reifen ab. Ein ausreichendes Profil ist für die Haftung auf nasser oder verschneiter Fahrbahn von größter Wichtigkeit. Viele Fahrer unterschätzen dabei, dass nicht nur das Profil, sondern auch das Alter und der allgemeine Zustand der Reifen eine Rolle spielen. Ein alter Reifen kann bei gleicher Profiltiefe weniger Sicherheit bieten als ein neuer. Daher wird empfohlen, einen regelmäßigen Reifencheck in einer Garage oder bei einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, was zusätzliche Sicherheit gibt.

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Die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen zeigt, wie effektiv Prävention funktionieren kann. Durch die sofortige Verfügungstellung von Ersatzlampen und fachkundiger Beratung durch das Autogewerbe werden viele kleine Mängel beseitigt, bevor es zu einem Unfall kommt. Die drei Verzeigungen wegen Alkoholkonsums erinnern jedoch daran, dass technische Mängel nur ein Aspekt der Verkehrssicherheit sind. Fahrerpflichten wie Nüchternheit und die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte bleiben unverzichtbar.

Um selbst defekte Lampen frühzeitig zu erkennen, empfiehlt die Polizei, bei Dunkelheit gelegentlich einen kurzen Rundgang um das parkierte Auto zu machen, während die Beleuchtung eingeschaltet ist. So lassen sich Ausfälle oft erkennen, bevor sie bei der nächsten Verkehrskontrolle auffallen oder schlimmer noch, zu einer Sichtbehinderung im aktiven Verkehr führen. Diese einfache Selbstkontrolle kostet nur wenige Sekunden, kann aber im Ernstfall einen schweren Unfall verhindern. Die Erfahrung aus der aktuellen Aktion in Appenzell Ausserrhoden unterstreicht die Notwendigkeit solcher präventiver Maßnahmen.

Damit bleibt festzuhalten, dass die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit dieser koordinierten Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im öffentlichen Raum leistete. Die Einbindung von Partnern wie dem Strassenverkehrsamtes AR und dem Touring Club Schweiz schafft Synergien, die über eine reine Strafverfolgung hinausgehen. Die Beseitigung der 128 defekten Beleuchtungen direkt am Kontrollplatz ist ein positives Beispiel für Serviceorientierung im polizeilichen Handeln. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Disziplin bei Alkohol und Respekt vor den Fahrbedingungen unverzichtbar sind.